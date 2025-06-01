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嘉義民雄萬善祠遇大雨傾斜！ 東湖村民憂隨時倒塌

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣民雄鄉東湖村萬善祠地基流失，向民雄大排方向傾倒，地方居民憂隨時會倒塌。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉東湖村萬善祠地基流失，向民雄大排方向傾倒，地方居民憂隨時會倒塌。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄排水堤岸去年被颱風沖垮，東湖村仁萬橋旁萬善祠前金爐、將爺廟都被沖走，隨著地基掏空愈來愈嚴重，縣府水利處發包整治，加裝擋板避免地基再流失，但2天前下雨災情加劇，整座萬善祠向河堤傾倒，村民憂心隨時有倒塌風險。

附近村民說，清明節前下大雨，萬善祠地基流失嚴重，隨時可能倒塌，颱風汛期將至，若不幸整座祠堂滑落至下方排水溝，恐導致排水受阻，釀慘重淹水災情，盼工程盡速修復。萬善祠是由東湖村主要大廟三界公廟管轄，廟方已將萬善爺神像請回。

廟方指出，萬善祠傾斜需修復，向萬善爺請示將神像移出，但因萬善祠主祀萬善爺，信仰屬陰，三界公廟主祀三官大帝，信仰屬陽，理應不能一起供奉，且向三官大帝請示擲無聖筊，另獲指示土地公廟，並請示萬善爺及土地公同意，目前暫將萬善爺供奉在土地公廟。

議員簡嘉億說，民雄排水堤岸去年颱風被水沖垮，水利處會勘整治，先施作擋水鋼板避免地基繼續流失，後續工程疑因包商開挖較深，加上近日下大雨，整座萬善祠傾斜，連擋板都嚴重變形，恐有倒塌風險，將向水利處爭取修復或重建萬善祠。

廟方說，若要打掉重新建廟，估算至少需2、300萬元；工程廠商建議用千斤頂將整座萬善祠抬起，工程結束重鋪紅磚，再將萬善祠放回去，但擔心建物搬運過程龜裂毀損。水利處表示，去年颱風護岸毀損，提報災後復建工程，廠商開挖後萬善祠傾斜嚴重，先回填避免傾斜，下周二把廟吊到旁邊空地暫置，待水利工程完工再移回原處，汛期前完成。

颱風 淹水 土地公 嘉義

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