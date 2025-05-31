快訊

妻兒哀傷抵醫院！三峽車禍肇事翁不治完成相驗 擇日解剖

獨／「連道歉都沒有」三峽車禍肇事翁今過世 議員曝被害家屬心情

端午連假出遊趣 台南景點人潮滿滿

中央社／ 台南31日電

今天是端午節連假第2天，台南市豔陽高照，古蹟景點、風景區及美食街湧進大批遊客，一連5天的國際龍舟錦標賽，也將於晚間在台南運河迎來決賽高潮。

端午連假第2天，台南各景點人潮滿滿，國華海安商圈「2025虎翔市集x粽夏祭典」、小西門商圈「端午創粽趴」等活動更吸引大批遊客，赤崁樓、孔廟、延平郡王祠等歷史場域，也安排文藝展演和導覽解說。

台南市政府今天統計，國華海安河樂、小西門、南紡商圈、孔廟與赤崁樓周邊、水交社及市立圖書館新總館一帶，連假第2天上午逾7萬人次到訪；安平、鹽水、新化及菁寮等老街市集，也吸引超過1萬人採購粽葉香料與地方特色商品。

將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、台江國家公園、漁光島及黃金海岸、關子嶺風景區、虎頭埤風景區、隆田文化資產教育園區、梅嶺風景區、烏山頭水庫風景區、奇美博物館、台灣歷史博物館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、台南市美術館等，共逾1萬人次走訪參觀。

此外，市府配合客家電視台年度大戲「星空下的黑潮島嶼」，規劃導覽參訪拍攝地之一的岸內影視基地，將戲劇魅力延伸到現實，反應熱烈。

連假 奇美博物館 台南

延伸閱讀

新冠流行期+端午連假急診壅塞再現？ 急診醫這樣看

端午連假12共機9共艦出海 艦載直升機再現身東部空域

麥粉快翻牌！端午改玩「麥當勞翻翻卡」午時立蛋捲冰淇淋 抽大薯、雞塊、冰炫風統統買一送一

端午節連假首日 桃園警查獲29泰籍女不觀光當傳播妹

相關新聞

台南這種路口不強制兩段式左轉 民眾仍被開單原因曝

台南市逐步試辦取消兩車道內側禁行機車及兩段式強制左轉的規定，但舊縣區並未全面實施，議員指民眾在柳營區單向一車道被開了「未...

送古井午時水親子廟埕立蛋 嘉義端午節農遊活動吸人潮

端午節，嘉義市西區大溪厝社區依傳統民俗，近中午發送逾300年的古井午時水，在紫微宮廟宇廣場前舉辦親子立蛋活動，以及「艾在...

嘉義縣第39屆龍舟賽登場 吸引全台48隊比拚奮力划槳

嘉義縣第39屆龍舟賽今在東石漁人碼頭登場，吸引全台48隊報名參賽，創下歷年新高紀錄，縣長翁章梁在岸邊為選手加油，網紅柯莉...

雲林斗六南聖宮午時水不一樣 地底湧泉吸引大批民眾取水

雲林縣斗六市南聖宮供奉關聖帝君，7年前整修時意外發現竟然有天然地底湧泉，經檢驗過後水質比自來水更好，此後每年端午節開放民...

危險！嘉義民雄東湖萬善祠地基流失 村民憂隨時會倒塌

嘉義縣民雄排水堤岸去年被颱風沖垮，東湖村仁萬橋旁萬善祠前的金爐、將爺廟都被沖走，隨著地基掏空愈來愈嚴重，縣府水利處發包整...

台南西港「乙巳粽藝在西港」 端午活動青少年學包粽立蛋

台南西港區公所今天在公所前廣場舉辦「乙巳粽藝在西港」端午節慶活動，主打「傳統粽藝」包粽體驗結合趣味立蛋挑戰，許多鄉親到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。