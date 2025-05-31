快訊

最大震度4！日本北海道6.1地震 氣象廳發海嘯預報

高雄70年老店傳食物中毒顧客住院 店家突熄燈「只做到端午節」

黃偉哲：歡迎棒球名人堂進駐亞太棒球訓練中心

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

針對台灣棒球名人堂傳出解散消息，臺南市長黃偉哲30日表達高度關心，黃偉哲市長表示，臺南是棒球之都，歡迎台灣棒球名人堂進駐台南亞太棒球訓練中心，持續傳承台灣棒球的榮光與精神。

黃偉哲市長指出，台灣棒球名人堂自2014年成立以來，表彰無數為國內棒球發展付出心力的傳奇人物，是台灣棒球歷史的重要資產。近年來，台灣棒球在國際賽事屢創佳績，不論是奪下世界12強棒球賽冠軍，或是挺進世界棒球經典賽正賽，皆展現棒球國力與全民熱情。棒球名人堂若於此時走入歷史，無疑是台灣體壇的巨大損失。

黃偉哲市長強調，棒球是台南的靈魂，也是城市的驕傲。臺南孕育出許多傑出球員，是台灣棒球重鎮，更擁有全國最完整的「亞太國際棒球訓練中心」，近年已成功舉辦多場國際賽事與訓練營，設施先進、交通便捷、文化底蘊深厚，具備承接名人堂的絕佳條件。已責成相關單位積極與體育署、相關協會及棒球界人士溝通，希望促成名人堂落腳台南，與亞太棒球訓練中心形成互補，兼具教育、展示、文化傳承與產業推廣等功能，讓更多年輕世代有機會親炙台灣棒球的歷史風華。

聚傳媒

黃偉哲 臺南 台南

延伸閱讀

台灣棒球名人堂傳解散 秘書長鍾裕能：雖遇困境仍持續運作

台灣棒球名人堂傳解散 黃偉哲力邀進駐亞太棒球訓練中心

跟台北私下索資跟進訴願？ 黃偉哲：是和11縣市交換意見

黃偉哲偕日本網紅品嘗台南夜市最夯烤「台灣鯛」 影片已上架

相關新聞

台南這種路口不強制兩段式左轉 民眾仍被開單原因曝

台南市逐步試辦取消兩車道內側禁行機車及兩段式強制左轉的規定，但舊縣區並未全面實施，議員指民眾在柳營區單向一車道被開了「未...

送古井午時水親子廟埕立蛋 嘉義端午節農遊活動吸人潮

端午節，嘉義市西區大溪厝社區依傳統民俗，近中午發送逾300年的古井午時水，在紫微宮廟宇廣場前舉辦親子立蛋活動，以及「艾在...

嘉義縣第39屆龍舟賽登場 吸引全台48隊比拚奮力划槳

嘉義縣第39屆龍舟賽今在東石漁人碼頭登場，吸引全台48隊報名參賽，創下歷年新高紀錄，縣長翁章梁在岸邊為選手加油，網紅柯莉...

雲林斗六南聖宮午時水不一樣 地底湧泉吸引大批民眾取水

雲林縣斗六市南聖宮供奉關聖帝君，7年前整修時意外發現竟然有天然地底湧泉，經檢驗過後水質比自來水更好，此後每年端午節開放民...

危險！嘉義民雄東湖萬善祠地基流失 村民憂隨時會倒塌

嘉義縣民雄排水堤岸去年被颱風沖垮，東湖村仁萬橋旁萬善祠前的金爐、將爺廟都被沖走，隨著地基掏空愈來愈嚴重，縣府水利處發包整...

台南西港「乙巳粽藝在西港」 端午活動青少年學包粽立蛋

台南西港區公所今天在公所前廣場舉辦「乙巳粽藝在西港」端午節慶活動，主打「傳統粽藝」包粽體驗結合趣味立蛋挑戰，許多鄉親到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。