黃偉哲：歡迎棒球名人堂進駐亞太棒球訓練中心

照片取自臺南市政府

針對台灣棒球名人堂傳出解散消息，臺南市長黃偉哲30日表達高度關心，黃偉哲市長表示，臺南是棒球之都，歡迎台灣棒球名人堂進駐台南亞太棒球訓練中心，持續傳承台灣棒球的榮光與精神。

黃偉哲市長指出，台灣棒球名人堂自2014年成立以來，表彰無數為國內棒球發展付出心力的傳奇人物，是台灣棒球歷史的重要資產。近年來，台灣棒球在國際賽事屢創佳績，不論是奪下世界12強棒球賽冠軍，或是挺進世界棒球經典賽正賽，皆展現棒球國力與全民熱情。棒球名人堂若於此時走入歷史，無疑是台灣體壇的巨大損失。

黃偉哲市長強調，棒球是台南的靈魂，也是城市的驕傲。臺南孕育出許多傑出球員，是台灣棒球重鎮，更擁有全國最完整的「亞太國際棒球訓練中心」，近年已成功舉辦多場國際賽事與訓練營，設施先進、交通便捷、文化底蘊深厚，具備承接名人堂的絕佳條件。已責成相關單位積極與體育署、相關協會及棒球界人士溝通，希望促成名人堂落腳台南，與亞太棒球訓練中心形成互補，兼具教育、展示、文化傳承與產業推廣等功能，讓更多年輕世代有機會親炙台灣棒球的歷史風華。

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