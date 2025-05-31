聽新聞
0:00 / 0:00
送古井午時水親子廟埕立蛋 嘉義端午節農遊活動吸人潮
端午節，嘉義市西區大溪厝社區依傳統民俗，近中午發送逾300年的古井午時水，在紫微宮廟宇廣場前舉辦親子立蛋活動，以及「艾在大溪花襯衫潑水節」，吸引許多市民和遊客參與，熱鬧滾滾。
大溪社區擁有8口超過300年歷史的古井，井水終年源源不斷，水質清澈，部分古井至今仍在使用，守護居民，端節開放民眾取用午時水，保平安，大溪開發歷史早，廣布地下水，據傳，鄭成功部隊在此駐紮鑿井取水，現存8口古井位處不同地理風水，造型設計不同各具特色。
大溪厝社區發展協會主辦活動，首度串聯姐妹社區「何庄社區」規畫大溪農遊，帶領遊客走讀社區歷史。穿花襯衫民眾免費換肉粽，還有結合社區特色DIY手作香皂與熏香課程。廟宇前立蛋活動，大人小孩開心挑戰立蛋的趣味。
建設處長田長沛代表市長黃敏惠參與，讚賞大溪社區擁有豐富歷史資源，8口百年古井和眾多保存完好農村古厝，充滿歷史景點吸引人們探訪，是社區推動農村旅遊重要資源，「大溪厝水環境教育園區」獲環境部認證為環境教育設施場域。
端午時分天氣逐漸炎熱，活動結合端午「午時水」潑水淨身、懸掛艾草的習俗，歡樂之餘提醒大家，注意居家衛生，注意蚊蟲，清潔居家環境、勤洗手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言