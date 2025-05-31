台南這種路口不強制兩段式左轉 民眾仍被開單原因曝

台南市逐步試辦取消兩車道內側禁行機車及兩段式強制左轉的規定，但舊縣區並未全面實施，議員指民眾在柳營區單向一車道被開了「未兩段式左轉」罰單，警察局和交通局長都說若未有強制待轉牌，單向一車道並不必強制左轉，質疑全市未統一導致用路人混淆，甚至可能因標誌不明被誤開罰，要求全市盤點；交通局允速辦會勘。

市議員沈家鳳表示，里長會報時有人提出，在柳營區重溪義士路口的超商路口，因沒有待轉被開單，他現場查看該處是「單向一車道」，詢問警察局長林國清、交通局長王銘德，兩人都說「不必強制左轉」，民眾卻被開罰單，要求市府交通局應進行全面盤點與檢討易造成混淆的路口。

交通局長王銘德表示，根據交通法規，單向一車道，若路口未設置強制兩段左轉標誌，即不需兩段左轉。這類標誌主要設置於經過會勘並取得共識的路口，通常為曾發生事故或接獲民眾反映的高風險區域。若地方有需求，可重新召開會勘，調閱過往紀錄後，經多方達成共識即可取消強制標誌。

王銘德說，目前原則上單向一車道的路段不會再掛上強制兩段左轉標誌，但確實還有部分路口仍保留舊有標誌，會再次盤點，避免駕駛人因為看不到標誌卻被開罰。

沈家鳳說，肯定市府近期取消雙線道內側禁行機車及強制二段式左轉政策，有助提升交通順暢，但目前全市尚未統一，尤其舊縣區，單向一車道依規定並不必兩段式左轉，民眾可能也沒注意到路口有無掛「強制待轉」告示牌，很容易讓人誤會，要求速全面盤點改善，避免民眾無辜受罰。