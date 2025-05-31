逆境中發光 台南市12位總統教育獎學子 生命故事感人

台南市政府教育局今天於新南國小舉辦「台南市2025總統教育獎」頒獎典禮，由副市長葉澤山代表市長黃偉哲表揚12位脫穎而出的獲獎學生，肯定他們在困境中展現出的堅毅與奮發精神。典禮中特別安排南新國中蕭孟薪演出太鼓表演，震撼鼓聲與堅定身影博得現場熱烈掌聲。

葉澤山致詞時表示，總統教育獎象徵對堅韌奮鬥精神的高度肯定。台南市獲獎者中，有來自清寒、單親家庭，也有長期與病痛搏鬥者，面對身心挑戰，他們從不向命運低頭，以樂觀態度面對生活，展現令人敬佩的生命力與勇氣，值得社會學習與傳頌。他期勉學生未來持續發光發熱，自信展現無限潛能。

台南市總統教育獎共選出12位學生，其中8人獲評特優並推薦至教育部複審，最終由歸仁國小潘聖捷獲選為2025總統教育獎；其他7位獲奮發向上獎，有五甲國小何佑賢、崇和國小陳星諺、歸南國小王姿敏、南新國中蕭孟薪、東原國中蔡宥柔、永康國中杜彥宏、成功國中王若彤。另4人獲台南市優等，和順國小蘇柏暟、東山國中林如玉、文賢國中邱逸文，以及上海台商子女學校劉聿翔。

陳星諺與腦瘤共處，卻以畫筆為病童募款回饋社會；何佑賢擺脫情緒困擾，透過運動與友善關懷融入校園生活；

王姿敏抗癌復學，加入舞龍隊勇奪全國冠軍，並細心照顧自閉症姐姐；蕭孟薪雖有聽力障礙，仍堅持太鼓演出超過300場，震撼無數觀眾；杜彥宏歷經嚴重燒燙傷與長期復健，仍不懈學習並熱心助人，展現非凡毅力；王若彤僅靠單肺運作，仍在音樂路上勇敢追夢，從零基礎成為國樂團團長；蔡宥柔自小體貼母親、照顧弟弟，假日幫忙代工與打工，仍名列前茅，並積極參與各項競賽，以陽光笑容鼓舞他人。

教育局長鄭新輝指出，這些勇敢突破逆境的台南囡仔，用行動詮釋「以順處逆」的生命態度，獲獎者的生命歷程展現強韌與積極的精神，在艱困處境中努力學習、不懼挑戰，不僅成就個人，也體現教育的價值與力量。每位孩子都有無限潛能，值得被看見與支持。 副市長葉澤山表揚12位南市2025總統教育獎獲獎學生。圖／台南市教育局提供

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