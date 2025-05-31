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嘉義縣第39屆龍舟賽登場 吸引全台48隊比拚奮力划槳

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣第39屆龍舟賽今在東石漁人碼頭登場，吸引全台48隊比拚奮力划槳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣第39屆龍舟賽今在東石漁人碼頭登場，吸引全台48隊比拚奮力划槳。記者黃于凡／攝影

嘉義縣第39屆龍舟賽今在東石漁人碼頭登場，吸引全台48隊報名參賽，創下歷年新高紀錄，縣長翁章梁在岸邊為選手加油，網紅柯莉絲汀加入華山不老隊擔任奪旗手，不敵國軍南測鐵軍隊，東石港口先天宮免費供應萬份蚵仔粥，吸引人潮大排長龍場面熱鬧。

縣長翁章梁說，東石漁人碼頭是雲嘉南沿海重要觀光據點，划龍舟比賽歷史悠久，對於東石觀光發展有加成作用，今年外縣市隊伍報名參賽踴躍，包括台中、彰化、雲林、台南、高雄、屏東，也有很多學校及企業組隊參加，共有48個隊伍參賽，創下歷年最多隊伍紀錄。

縣府教育處指出，嘉義縣龍舟賽邁入第39屆，今年吸引48隊參賽，較去年增加6隊，分為男子組、男女混合組，今天齊聚東石漁人碼頭比拚划龍舟，賽事總獎金高達67萬元，每次2組隊伍競爭，秒數較少隊伍可晉級，最後打敗所有對手的隊伍就能奪得冠軍。

其中，參賽隊伍最受矚目的是嘉潮龍舟隊，由全運會、全民運選手及民雄國中輕艇畢業校友組成，在地東石青年、東石鄉公所及嘉義縣立永慶高中師生也組隊報名參加，台中消防隊、陸軍南測中心跨縣市到嘉義熱情參賽，還有來自台南與雲林醫護人員加入賽事。

鄉長林俊雄說，東石龍舟賽由來可追溯到40年前，由在地一名老先生發起，多年來經過疫情期間停辦，採購新龍舟、改建龍舟停泊設施，2023年復辦至今盛大熱鬧，延續傳統節慶活動特色，也吸引更多遊客到東石觀光，盼未來繼續每年舉辦端午划龍舟賽事。

嘉義縣第39屆龍舟賽今在東石漁人碼頭登場，縣長翁章梁在岸邊為參賽者加油。記者黃于凡／攝影
嘉義縣第39屆龍舟賽今在東石漁人碼頭登場，縣長翁章梁在岸邊為參賽者加油。記者黃于凡／攝影
嘉義縣第39屆龍舟賽今在東石漁人碼頭登場，吸引全台48隊比拚奮力划槳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣第39屆龍舟賽今在東石漁人碼頭登場，吸引全台48隊比拚奮力划槳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣第39屆龍舟賽今在東石漁人碼頭登場，網紅柯莉絲汀擔任華山不老隊奪旗手。記者黃于凡／攝影
嘉義縣第39屆龍舟賽今在東石漁人碼頭登場，網紅柯莉絲汀擔任華山不老隊奪旗手。記者黃于凡／攝影

漁人碼頭 東石 嘉義

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