嘉義縣第39屆龍舟賽登場 吸引全台48隊比拚奮力划槳

嘉義縣第39屆龍舟賽今在東石漁人碼頭登場，吸引全台48隊報名參賽，創下歷年新高紀錄，縣長翁章梁在岸邊為選手加油，網紅柯莉絲汀加入華山不老隊擔任奪旗手，不敵國軍南測鐵軍隊，東石港口先天宮免費供應萬份蚵仔粥，吸引人潮大排長龍場面熱鬧。

縣長翁章梁說，東石漁人碼頭是雲嘉南沿海重要觀光據點，划龍舟比賽歷史悠久，對於東石觀光發展有加成作用，今年外縣市隊伍報名參賽踴躍，包括台中、彰化、雲林、台南、高雄、屏東，也有很多學校及企業組隊參加，共有48個隊伍參賽，創下歷年最多隊伍紀錄。

縣府教育處指出，嘉義縣龍舟賽邁入第39屆，今年吸引48隊參賽，較去年增加6隊，分為男子組、男女混合組，今天齊聚東石漁人碼頭比拚划龍舟，賽事總獎金高達67萬元，每次2組隊伍競爭，秒數較少隊伍可晉級，最後打敗所有對手的隊伍就能奪得冠軍。

其中，參賽隊伍最受矚目的是嘉潮龍舟隊，由全運會、全民運選手及民雄國中輕艇畢業校友組成，在地東石青年、東石鄉公所及嘉義縣立永慶高中師生也組隊報名參加，台中消防隊、陸軍南測中心跨縣市到嘉義熱情參賽，還有來自台南與雲林醫護人員加入賽事。