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雲林斗六南聖宮午時水不一樣 地底湧泉吸引大批民眾取水

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市南聖宮因有地底湧泉，每年端午節開放民眾取午時水，今取水民眾大排長龍。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市南聖宮因有地底湧泉，每年端午節開放民眾取午時水，今取水民眾大排長龍。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市南聖宮供奉關聖帝君，7年前整修時意外發現竟然有天然地底湧泉，經檢驗過後水質比自來水更好，此後每年端午節開放民眾取午時水，今天中午民眾大排長龍取水。

今天端午節，據傳端午節的午時水（上午11時至下午1時取的水）可趨吉避凶，又稱「極陽水」，可長期保存，用來淨身、淨宅、除瘴癘等，南聖宮今開放取午時水，現場大排長龍，廟方也準備艾草菖蒲送給民眾，並提供雞蛋讓大小朋友立蛋。

南聖宮副總幹事陳一郎表示，南聖宮民國50幾年在大同路建廟，後請回在海上飄流2年，高達一丈2尺的關聖帝君神像，經歷史博物館鑒定有逾500年歷史，吸引各地信徒參觀，為此民國65年遷移現址，腹地較大，方便香客造訪。

7年前廟方整修時，發現排水溝壁有泉水湧出，源源不絕，經詢問附近耆老，指小時候就曾聽過水聲，足見湧泉存在許久，後廟方自行送驗，水質甚於自來水，便將泉水接管，引進正殿後方的「九龍池」，取代自水來水源，常有民眾取水回去泡茶。

陳一郎表示，地下湧泉每年源源不斷，為此每年端午節開放民眾取水，但呼籲民眾一定要煮過才能飲用。

雲林縣斗六市南聖宮供奉關聖帝君。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市南聖宮供奉關聖帝君。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市南聖宮因有地底湧泉，每年端午節開放民眾取午時水，今取水民眾大排長龍，現場提供雞蛋讓民眾立蛋。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市南聖宮因有地底湧泉，每年端午節開放民眾取午時水，今取水民眾大排長龍，現場提供雞蛋讓民眾立蛋。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市南聖宮供奉關聖帝君。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市南聖宮供奉關聖帝君。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市南聖宮因有地底湧泉，每年端午節開放民眾取午時水，今取水民眾大排長龍。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市南聖宮因有地底湧泉，每年端午節開放民眾取午時水，今取水民眾大排長龍。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市南聖宮因有地底湧泉，每年端午節開放民眾取午時水，今取水民眾大排長龍。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市南聖宮因有地底湧泉，每年端午節開放民眾取午時水，今取水民眾大排長龍。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市南聖宮因有地底湧泉，每年端午節開放民眾取午時水，今取水民眾大排長龍。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市南聖宮因有地底湧泉，每年端午節開放民眾取午時水，今取水民眾大排長龍。記者陳雅玲／攝影

雲林 端午節 水質 排水溝

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