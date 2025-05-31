台南西港「乙巳粽藝在西港」 端午活動青少年學包粽立蛋
台南西港區公所今天在公所前廣場舉辦「乙巳粽藝在西港」端午節慶活動，主打「傳統粽藝」包粽體驗結合趣味立蛋挑戰，許多鄉親到場同慶端午。區長李鴻裕希望這樣的活動能讓年輕人不只過節、吃粽子，而能從中學習祖先留下的手藝，理解文化的內涵。
「包粽體驗」請來在地粽藝老師教學，手把手帶領包括7歲到17歲許多青少年參與。從擺放餡料到包綁成粽型，讓民眾親身體驗傳統工藝的細膩與巧思，也收穫滿滿成就感。現場熱鬧與歡笑聲不斷。
「立蛋挑戰拿粽子」趣味比賽，挑戰者需在限定時間內完成立蛋，成功即可獲得象徵吉祥的節慶香粽。民間習俗認為端午當天成功將雞蛋立起，將為整年帶來好運與平安。
李鴻裕表示，希望舉辦這樣的活動，讓年輕人不只是過節、吃粽子，而是能從中學習祖先留下的手藝，理解文化的內涵。「乙巳粽藝在西港」的命名，除呼應今年為乙巳年，更象徵著技藝的傳承與新生的延續。
他說，這次活動採網路報名，吸引不少家庭與青年族群參加。現場不僅學習熱絡、互動熱情，也展現西港地方對於傳統節慶文化的高度認同與參與感。「乙巳粽藝在西港」不只是一次慶祝活動，更是一場文化的學習與傳承。
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