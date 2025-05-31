快訊

柯建銘預告2罷免投票日？中選會回應了

「海角七號」大大30歲倒數！被導演要求增胖10公斤委屈：不漂亮了

MiLB／小熊「龍仔」3A砲火猛烈！上演雙響砲+猛打賞

台南西港「乙巳粽藝在西港」 端午活動青少年學包粽立蛋

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南西港「乙巳粽藝在西港」端午活動，青少年學包粽、挑戰立蛋。圖／西港區公所提供
台南西港「乙巳粽藝在西港」端午活動，青少年學包粽、挑戰立蛋。圖／西港區公所提供

台南西港區公所今天在公所前廣場舉辦「乙巳粽藝在西港」端午節慶活動，主打「傳統粽藝」包粽體驗結合趣味立蛋挑戰，許多鄉親到場同慶端午。區長李鴻裕希望這樣的活動能讓年輕人不只過節、吃粽子，而能從中學習祖先留下的手藝，理解文化的內涵。

「包粽體驗」請來在地粽藝老師教學，手把手帶領包括7歲到17歲許多青少年參與。從擺放餡料到包綁成粽型，讓民眾親身體驗傳統工藝的細膩與巧思，也收穫滿滿成就感。現場熱鬧與歡笑聲不斷。

「立蛋挑戰拿粽子」趣味比賽，挑戰者需在限定時間內完成立蛋，成功即可獲得象徵吉祥的節慶香粽。民間習俗認為端午當天成功將雞蛋立起，將為整年帶來好運與平安。

李鴻裕表示，希望舉辦這樣的活動，讓年輕人不只是過節、吃粽子，而是能從中學習祖先留下的手藝，理解文化的內涵。「乙巳粽藝在西港」的命名，除呼應今年為乙巳年，更象徵著技藝的傳承與新生的延續。

他說，這次活動採網路報名，吸引不少家庭與青年族群參加。現場不僅學習熱絡、互動熱情，也展現西港地方對於傳統節慶文化的高度認同與參與感。「乙巳粽藝在西港」不只是一次慶祝活動，更是一場文化的學習與傳承。

台南西港「乙巳粽藝在西港」端午活動，青少年學包粽、挑戰立蛋。圖／西港區公所提供
台南西港「乙巳粽藝在西港」端午活動，青少年學包粽、挑戰立蛋。圖／西港區公所提供
台南西港「乙巳粽藝在西港」端午活動，青少年學包粽、挑戰立蛋。圖／西港區公所提供
台南西港「乙巳粽藝在西港」端午活動，青少年學包粽、挑戰立蛋。圖／西港區公所提供
台南西港「乙巳粽藝在西港」端午活動，青少年學包粽、挑戰立蛋。圖／西港區公所提供
台南西港「乙巳粽藝在西港」端午活動，青少年學包粽、挑戰立蛋。圖／西港區公所提供
台南西港「乙巳粽藝在西港」端午活動，青少年學包粽、挑戰立蛋。圖／西港區公所提供
台南西港「乙巳粽藝在西港」端午活動，青少年學包粽、挑戰立蛋。圖／西港區公所提供
台南西港「乙巳粽藝在西港」端午活動，青少年學包粽、挑戰立蛋。圖／西港區公所提供
台南西港「乙巳粽藝在西港」端午活動，青少年學包粽、挑戰立蛋。圖／西港區公所提供

粽子 台南

延伸閱讀

麥粉快翻牌！端午改玩「麥當勞翻翻卡」午時立蛋捲冰淇淋 抽大薯、雞塊、冰炫風統統買一送一

姓名有「端午屈原」看這裡！南瀛天文館端午參觀優惠 還有DIY

影／人吃粽子魚也要吃 海生館推出推端午限定「海洋粽」

韓國瑜端午祝民眾安康：最熟悉的味道是糯米混粽葉

相關新聞

世壯運閉幕嘉義要辦慶功宴 74歲阿嬤舉重拿金牌：半年肚子消下去了

台灣首次舉辦2025雙北世壯運閉幕，嘉義勇壯隊勇奪9金6銀6銅優異成績，市府下周舉辦慶功宴，熱烈歡迎勇壯選手戴譽回嘉，其...

「鉅泓建設」落跑預售屋成爛尾樓 頭期款2400萬恐討不回來

多名民眾訂購嘉義建商鉅泓建設在嘉市推出的「臻品舞」建案，支付96萬到200多萬不等頭期款，豈料經過3年多，年初盼到大樓蓋...

台南西港「乙巳粽藝在西港」 端午活動青少年學包粽立蛋

台南西港區公所今天在公所前廣場舉辦「乙巳粽藝在西港」端午節慶活動，主打「傳統粽藝」包粽體驗結合趣味立蛋挑戰，許多鄉親到場...

台南下營辦首屆上帝廟盃羽球邀請賽 聖火傳遞凝聚在地

台南下營區公所與下營國中、中營國小、下營上帝廟明天一同舉辦第1屆「下營區上帝廟盃羽球邀請賽」，今天聖火在上帝廟點燃、傳遞...

日本遊客必訪特色店 台南巷弄李東志縫出繡花鞋傳奇

在台南中正路的一條老巷裡，「年繡花鞋」靜靜地開著門。沒有華麗櫥窗與喧囂音樂，這裡有的是歲月的沉澱與手工的溫度。店內一雙雙...

雲林砸1.4億建北港鎮立幼兒園 才蓋一半廠商竟落跑

雲林縣北港鎮立幼兒園歷經10年一波三折，今年斥資1.4億餘元動工，預定6月完工，工程完成53%，廠商中途違約落跑，工程停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。