台南下營辦首屆上帝廟盃羽球邀請賽 聖火傳遞凝聚在地

台南下營區公所與下營國中、中營國小、下營上帝廟明天一同舉辦第1屆「下營區上帝廟盃羽球邀請賽」，今天聖火在上帝廟點燃、傳遞各宮廟後到會場下營國中。區公所希望首次舉辦的羽球比賽能運動風氣，鼓勵在地社區參與，一直辦下去。

下營區長李宗翰表示，活動結合宗教文化與體育競技，聖火傳遞特別以下營上帝廟內的長明燈為聖火起源，聖火隊伍依序傳遞至下營區內各大宮廟，象徵薪火相傳與地方守護的精神，寺廟也是民眾信仰中心，藉此廣邀居民共同見證，一起為比賽隆重揭開序幕。

羽球邀請賽組別包括國小組、國中組及機關團體組，吸引轄內師生、公務機關及社區團體報名。參賽的學生組有鹽水區國中小學羽球訓練站28名選手，下營國中小學羽球訓練站27名選手參賽。

機關團體則有有下營上帝廟、下營警分駐所、顏弟畜牧場、下營國中等好手組成4隊。區公所表示，這四隊不以勝負優先，要展現的是「地方蓬勃的運動活力與團隊精神。」

區長李宗翰說，非常高興能看到區內各界踴躍參與這場結合宗教文化與體育的盛會，不僅促進健康生活，也增進彼此交流。希望藉由這樣的活動持續推廣運動風氣，讓全民都能動起來，讓下營變得更有活力、更有凝聚力。