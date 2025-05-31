日本遊客必訪特色店 台南巷弄李東志縫出繡花鞋傳奇

在台南中正路的一條老巷裡，「年繡花鞋」靜靜地開著門。沒有華麗櫥窗與喧囂音樂，這裡有的是歲月的沉澱與手工的溫度。店內一雙雙花色繁盛的鞋款，是李東志堅守半世紀一步一履走出來的故事。

李東志從小住在媽祖樓附近，戲台上演員腳下的繡花鞋深深吸引著他。母親愛穿旗袍，總配上山東師傅張經武製的繡花鞋。退伍後，他便向張師傅批貨，在中正路台灣企銀騎樓擺攤。當年，中正路是台南最熱鬧的商圈，他用一雙雙繡花鞋打下基礎，也開始走進製鞋這條路。

後來張師傅傳承手藝，他學會製鞋技術，與太太和20多位師傅分工合作，將「客廳即工廠」的模式發揮到極致。過去繡花鞋主要客群是眷村太太，如今在媒體報導與網路推薦助力下，年輕人與觀光客也愛上這種復古鞋款。「年繡花鞋」款式多元，從傳統包鞋、拖鞋到神明鞋、寶寶學步鞋應有盡有，也曾獲選「台灣百大伴手禮」，成為日本人來台南必訪的特色店家之一。

李東志說，繡花鞋技術門檻不高，但人才斷層嚴重，許多師傅年事已高，卻難尋接棒者。他認為，應學習日本做法，延後退休年齡，鼓勵有製鞋經驗的中高齡勞工再度投入，「手腦並用，不但能延緩失智，還讓生活更踏實。

市長黃偉哲表示，台灣曾是全球製鞋重鎮，如今仍有職人如李東志堅守崗位，不僅維持傳統工藝，也融入現代創意，成為文化觀光亮點。