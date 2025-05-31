世壯運閉幕嘉義要辦慶功宴 74歲阿嬤舉重拿金牌：半年肚子消下去了

台灣首次舉辦2025雙北世壯運閉幕，嘉義勇壯隊勇奪9金6銀6銅優異成績，市府下周舉辦慶功宴，熱烈歡迎勇壯選手戴譽回嘉，其中74歲官砡年不想成為子女負擔，參與勇壯嘉義隊培訓僅半年，獲得70歲女子組個人45KG金牌好成績，成功完成不可能的任務。

官砡年獨居，不想成為孩子負擔，重訓養肌力，擁抱健康，練重訓近半年，身體變硬朗，遠離痠痛，她說，「參賽不為得獎，是想站上世界舞台開開眼界，留下難忘的回憶。以前肉比較軟、不結實，現在肉比較結實，以前肚子比較大，現在肚子消下去了。」

台灣邁入超高齡社會，嘉市超前部署，透過十大旗艦計畫樂齡勇壯城，提供勇壯族持續與社會連結，維持好體能，追求健康、籌組「勇壯嘉義隊」共30人平均65歲運動員出賽，挑戰壘球、舉重、木球、田徑、網球等多項競賽表現傑出，勇奪9金6銀6銅優異成績，展現「樂齡勇壯城」的運動實力與勇壯精神。

勇壯嘉義隊展現堅韌活力。木球項目共摘下7金3銀6銅佳績，其中，85歲余節珠選手是全隊最年長，降級參加75歲女子組木球比賽，獲得球道賽第2名，桿數賽第3名亮眼成績；黃章順、楊道宏包辦75歲男子組球道賽第1、第2名。