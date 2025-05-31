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「鉅泓建設」落跑預售屋成爛尾樓 頭期款2400萬恐討不回來
多名民眾訂購嘉義建商鉅泓建設在嘉市推出的「臻品舞」建案，支付96萬到200多萬不等頭期款，豈料經過3年多，年初盼到大樓蓋好封頂，室內裝修完成，建商延遲交屋失聯，多位受害屋主及建案工程承包廠在社群Dcard及Threads控訴，多位受害屋主向市府消保官黃崇傑求助。黃崇傑說，通知建商6月2日調解，若建商不出面，受害屋主得尋求民事訴訟確保權益。
「鉅泓建設」預售屋建案「臻品舞」，如今變成爛尾樓，19名預購住戶繳交頭期款合計約2400萬元，記者去電鉅泓電話空號；受害屋主及消保官黃崇傑說，建商失聯，市府還未核發新建住宅大樓使用執照，產權還未過戶。
受害屋主控訴，建商倒閉預售房變成爛尾樓，負責人疑捲款落跑，土地被拿去抵押、二胎貸款，新房沒交屋恐淪落法拍，辛苦錢血本無歸。好不容易辛苦存錢被騙，手上有預售屋合約。
建案原訂去年4月交屋，至今未完工交屋，建商落跑，19住戶繳交頭期款共2400萬元，恐討不回來，建商多次以疫情為由延遲，大樓蓋好封頂，室內裝修完成，2月申請使用執照被退件，建商拿此理由推遲未交屋。
除受害住戶控訴來，建案包商也受害，有廠商在Threads指控，他被鉅泓建設倒了7萬多元，發現受害廠商不少，他被欠債金額還少的。對此，部分受害廠商留言，「可加入互助會嗎？我們是冷氣廠商」、「我是廚具廠商被欠170多萬」。
多名受害屋主組自救會，分別向消保官、市調查站求助，指控建設公司人去樓空，恐求償無門，希望政府重視預售屋問題；「鉅泓建設」2013年創立在嘉北生活圈推出「臻品舞」建案，附近有好市多、北興國中，位在商業區、學區間，19間預售屋完售，成交均價每坪約28萬多元。
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