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台南市民營停車1小時120元 議員：要給緩衝時間

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市中心多處民營停車場每小時費率最高120元。圖／交通局提供
台南市中心多處民營停車場每小時費率最高120元。圖／交通局提供

台南市區民營停車收費每小時最高120元，議員批直逼台北，要求比照公營停車場有「緩衝時間」，提供10至30分免費緩衝，減少民眾「違停一下」機率，交通局說先公告高費率停車場，研議在業者申請營業登記附加緩衝時間條件，盡速實施。

端午連假人潮車潮湧入赤崁樓、孔廟、安平古堡、藍晒圖、花園夜市等熱門觀光地區周邊，停車需求大增，市議員林依婷表示，市區多處民營停車場每小時收費100元以上，無任何免費停留時間，使得民眾寧可「賭」違停、不願進場停車，造成交通亂象與潛在事故風險，讓市民有被剝削感受，應正視。

林依婷說，公有海安地下停車場有30分鐘緩衝，目前民營停車場設備只能顯示剩下幾格，駕駛開進去有時候只剩身障、婦幼及充電車格，亂停還會被罰1200元，但繞一圈出場也要被收100元停車費，很不合理。

交通局長王銘德指出，全市合法登記私有民營停車場313場，備查費率達每小時80元以上計39場（含計次），其中18場高達100至120元，「台南好停App」有標示各停車場收費資訊，建議民眾多利用GPS搜尋收費便宜公有停車場，再步行或利用大眾運輸、YouBike前往目的地。

王銘德說，議員建議緩衝時間機制，會與法制處研議，提早啟動，業者申請營業登記時附加條件。

他也提醒，民眾停車前務必詳閱停車場入口收費標示與公告，交通局將加強稽查停車場費率標示與收費透明度，減少資訊不對等被高價收費的情況，保障消費者權益。

違停 收費規則 台南 停車場

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