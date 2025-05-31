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雲林砸1.4億建北港鎮立幼兒園 才蓋一半廠商竟落跑

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
今年初開工的雲林縣北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，僅完成53%，驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓。記者蔡維斌／攝影
今年初開工的雲林縣北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，僅完成53%，驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓。記者蔡維斌／攝影

雲林北港鎮立幼兒園歷經10年一波三折，今年斥資1.4億餘元動工，預定6月完工，工程完成53%，廠商中途違約落跑，工程停擺，鎮公所緊急訴訟解約重新發包，鎮長蕭美文說會爭取復工善後，趕在明年6月完工開園。

北港建國國中對面舊果菜市場遷移後做鎮立幼兒園用地，經10年規畫爭取，多次流標，今年初開工，將以1億4105萬元打造綠建築現代化幼兒園，預定開設13班，容納360名幼童。

工程由金泰翔營造公司與偉詮水電工程行共同承攬，預定6月完工，廠商財務困難，4月無預警撤離工區人員，工程停擺，公所多次催促復工，廠商失聯，鎮代會主席黃美蘭要求公所盡速補救。

鎮長蕭美文說，開工後順利，工程品質也好，4月監造單位覺得有異，從媒體報導得知廠商財務困難，公所與廠商協調復工未達成協議，如今廠商不知去向。

鎮庫財源拮据，加上中央政府總預算刪砍風波未平，如何爭取復工受關注，蕭美文表示，目前完工53%，給付5期工程款約5千3百餘萬元，占總工程費37.52%，第6期900萬元工程款未支付，廠商有千餘萬元履約保證金，將訴訟解約及銀行履約求償，建築主體大致完成，盤點工程細項爭取經費，重新發包復工，盼能趕在明年6月完工，屆時將現有舊幼兒園180多名幼童遷到新園區就學。

記者去電廠商說明，電話空號，縣府說，已請公所積極辦理結算，再依採購法盡快發包，督促後續施工廠商盡快完工，以利幼兒園開園招生。

雲林 財務 幼兒園 失聯 北港

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