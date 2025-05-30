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遠離傳統豬屎味的科技養豬 國內首場養豬科技展麥寮盛大登場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林首場養豬科技展，讓民眾大開眼界，看到許多養豬先進技術和科技設備，顛覆傳統豬屎味的養豬環境。記者蔡維斌／攝影
雲林首場養豬科技展，讓民眾大開眼界，看到許多養豬先進技術和科技設備，顛覆傳統豬屎味的養豬環境。記者蔡維斌／攝影

雲林縣養讀書會今起2天在麥寮社教園區舉辦首場「雲林養豬畜牧專業展覽」，50家專業廠商10大展區，展出各種先進的科技養豬方式，民眾大開眼界，會長吳健彰表示，世界動物衛生組織將我國認定為「豬瘟非疫國」，畜牧業者更有信心與政府攜手進化轉型。

雲林養豬已達153萬頭，占全國近3成，約有1200戶豬農，年產值上看250至300億元，是國內養豬大縣，其中有約50萬頭豬出自麥寮鄉，是雲林養豬之鄉。由業界組成的雲林養豬讀書會為讓民眾了解當今養豬環境的進步，首次舉辦這場養豬博覽會，展示結合科技的養豬技術。

會長吳健彰說，這次有50家廠商參展，展出專業養豬現代設備、專業疫苗計畫、飼料配方、食品加工等項目，展現當今畜養環境的提升，包括無針體內注射槍，可避免肉品殘留斷針碎片、降低豬隻肌肉損傷及膿傷風險，也有分娩升降產床、畜舍清洗機器人等智慧科技設備，讓民眾耳目一新。

吳健彰說，日前世界動物衛生組織將我國認定為「豬瘟非疫國」，讓豬農信心大增，可將國產豬行銷國際，也盼未來政府能在畜舍環境改良，再多加扶植。今天養豬畜產展由縣長張麗善、麥寮鄉長許忠富、立委張嘉郡、雲林養豬協會理事長吳英吉等人共同揭幕，並一致肯定台灣養豬技術和環境的精進，強調這是一場值得參觀的科技豬展。

豬農阮冠華等人說，我國除積極投入防疫，未來如何把優質台灣豬行銷出去才重要，政府前幾年推動百億養豬基金，大幅改善養豬環境，對基層畜養端幫助很大，希望政府繼續延續養豬基金政策，讓台灣養豬更現代化。

麥寮鄉長許忠富表示，養豬畜牧展不僅提升民眾在地文化的參與度，更展現文化平權的決心，期待社教園區能成為產業文化交流基地，從這場養豬科技展開始發光發熱。雲林縣長張麗善也表示，透過展覽見證養豬也可以環保、永續，未來將持續與中央配合提升養豬環境，開創更優質的雲林豬。

雲林首場養豬科技展，讓民眾大開眼界，看到許多養豬先進技術和科技設備，顛覆傳統豬屎味的養豬環境。記者蔡維斌／攝影
雲林首場養豬科技展，讓民眾大開眼界，看到許多養豬先進技術和科技設備，顛覆傳統豬屎味的養豬環境。記者蔡維斌／攝影
雲林首場養豬科技展今天開幕，展出兩天，讓民眾大開眼界，看到許多養豬先進技術和科技設備。記者蔡維斌／攝影
雲林首場養豬科技展今天開幕，展出兩天，讓民眾大開眼界，看到許多養豬先進技術和科技設備。記者蔡維斌／攝影
雲林首場養豬科技展，讓民眾大開眼界，看到許多養豬先進技術和科技設備，顛覆傳統豬屎味的養豬環境。記者蔡維斌／攝影
雲林首場養豬科技展，讓民眾大開眼界，看到許多養豬先進技術和科技設備，顛覆傳統豬屎味的養豬環境。記者蔡維斌／攝影

麥寮 飼料 雲林 張麗善

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