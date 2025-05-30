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驚爆廠商落跑！1.4億北港鎮立幼兒園新建工程停擺 地方憂成爛尾樓

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
今年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓，北港鎮公所緊急採取工程保全及善後補救，設法復工。記者蔡維斌／攝影
今年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓，北港鎮公所緊急採取工程保全及善後補救，設法復工。記者蔡維斌／攝影

歷經10年一波三折，雲林北港鎮公所好不容易去年斥資1.4億餘元發包動工北港鎮立幼兒園，預定今年6月完工，不料工程僅完成53%，驚爆廠商中途違約落跑，工程全面停擺，將緊急循法律途徑訴訟解約重新發包，鎮長蕭美文今出面說明未來如何爭取復工善後，期能趕在明年6月完工開園。

位於北港建國國中對面的舊果菜市場，完成遷移後作為北港鎮立幼兒園用地，歷經10年規畫爭取，多次流標，好不容易於去年初開工，將以1億4105萬元，打造一座綠建築的現代化幼兒園，預定開設13班，容納360名幼童。

工程由金泰翔營造公司與偉詮水電工程行共同承攬，預定今年6月初完工，不料最近傳出廠商財務困難，竟於今年4月間無預警逕將工區人員全面撤離，工程被迫停擺，公所多次催促復工未果，最後失去聯絡，廠商半途落跑引起震驚，代表會主席黃美蘭也要求公所盡速設法補救，以免工程胎死腹中，滋生變故。

鎮長蕭美文今天出面說明指出，工程開工後十分順利，工程品質也掌握很好，不料從今年4月監造單位覺得有異，後來從媒體報導得知廠商出現財務陷困，公所緊急出面與廠商渥旋復工，但未達成協議，如今廠商已不知去向無從聯繫。

蕭美文說，公所保全工程並做後續盤點，目前已完工53%，並已給付5期工程款約5千3百餘萬元，占總工程經費37.52％，幸好第6期約900萬元工程款尚未支付，該工程可說歷盡艱辛才開工，沒想到再生波折。

由於鎮庫財源拮据，加上政府總預算刪砍風波未平，未來如何爭取復工，園區是否有變成爛尾樓危機，蕭美文說，廠商有1千多萬元的履約保證金，未來將透過訴訟進行解約及銀行履約求償等多項行政程序同步進行，因建築主體工程大致完成，未來將再盤點工程細項後爭取經費重新發包復工，若一切順的話，期能趕在明年6月完工，屆時先將現有舊幼兒園180多名幼童遷至新園區就學。

至於廠商是否惡意倒閉，蕭美文表示，發包依採購法規定辦理，且從工程已完成53%來看，加上有媒體報該廠商承攬的其他工程也出包，所以應是財務周轉問題所致。記者尋求廠商出面說明，但電話已成空號，縣府表示，已請北港公所積極辦理結算後，再依採購法盡快發包，並督促後續施工廠商盡快完工，以利幼兒園開園招生。

今年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，驚傳廠商中途落跑，北港鎮長蕭美文說明公所緊急應變及相關善後補救措施。記者蔡維斌／攝影
今年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，驚傳廠商中途落跑，北港鎮長蕭美文說明公所緊急應變及相關善後補救措施。記者蔡維斌／攝影
今年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，原定下月完工卻驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓，北港鎮公所緊急採取工程保全及善後補救。記者蔡維斌／攝影
今年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，原定下月完工卻驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓，北港鎮公所緊急採取工程保全及善後補救。記者蔡維斌／攝影
今年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓，北港鎮公所緊急採取工程保全及善後補救，設法復工。記者蔡維斌／攝影
今年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓，北港鎮公所緊急採取工程保全及善後補救，設法復工。記者蔡維斌／攝影
今年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓，北港鎮公所緊急採取工程保全及善後補救，設法復工。記者蔡維斌／攝影
今年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓，北港鎮公所緊急採取工程保全及善後補救，設法復工。記者蔡維斌／攝影
今年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓，北港鎮公所緊急採取工程保全及善後補救，設法復工。記者蔡維斌／攝影
今年初開工的北港鎮立幼兒園1.4億元新建工程，驚傳廠商中途落跑，丟下工地宛如爛尾樓，北港鎮公所緊急採取工程保全及善後補救，設法復工。記者蔡維斌／攝影

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