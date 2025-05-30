最高檢邀台大雲林分院長馬惠明演講 期許打造嘉南醫療燈塔

最高檢察署與與檢察官協會上月邀請台大醫院雲林分院院長馬惠明演講，分享如何有效整合外部資源、內部管理及創新規劃，將外在資源及條件相對不足的台大醫院雲林分院成功升格為準醫學中心，打造成嘉南平原的醫療燈塔。

檢察總長邢泰釗指出，他曾在雲林服務過，親自體驗台大雲林分院醫療人員對中部偏遠鄉民健康的重大貢獻，馬惠明院長是兼具專業能力與仁心仁術的『仁醫中的能醫』，善用醫療政策擘劃全局，不斷創新突破現有制度，連結各項資源，全面性發揮醫療最大價值。

最高檢指出，馬惠明推動緊急醫療救護系統及建立國內公共場所AED制度後，重置人生接手臺大醫院雲林分院，翻轉偏鄉醫療，馬院長國外留學回台後，推動「高級救護技術員」計畫，緊接著手建立國內公共場所AED制度，運用醫療政策提升到院前存活率。

馬惠明期許自己實現四大願景：第一，提升醫療量能成為嘉南平原的醫療燈塔；第二，促進各層級醫院與地區診所互融共好，區域合作打造醫界桃花源；第三，不畏資源限制，建構創新醫療基地；第四，匯聚人才，為同仁孕育夢想實現的搖籃。透過資訊科技與創新服務，翻轉雲林偏鄉醫療的困境，縮短城鄉醫療差距。

台大醫院前雲林分院長黃瑞仁說，「馬院長對台灣急診醫療有兩大貢獻，第一是建立到院前緊急醫療救護系統，使到院前心肺功能停止（OHCA）急救成功率從不到1％提升至10％；第二是參與規劃自動體外心臟電擊去顫器（AED）設置、管理及法規修訂；這些制度救回許多人命」。

馬惠明表示，Amazon創辦人Jeff Bezos曾說，「聰明是天賦，善良則是選擇」，他慶幸在雲林有群聰明又善良的人，推動偏鄉醫療的永續發展，讓雲林更美好，並朝成為嘉南平原的醫療燈塔、打造醫界桃花源、創新基地和夢想實現的搖籃努力前行，他現場並彈奏蕭邦「幻想即興曲」，猶如融和思想與藝術的饗宴。