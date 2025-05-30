停車費直逼台北！台南市區驚見「每小時120元」 交通局公告高費率停車場

台南市區民營停車收費每小時最高120元，議員批已直逼台北，要求比照公營停車場有「緩衝時間」，提供10至30分鐘的免費緩衝，可減少民眾「違停一下」的機率，交通局先公告所有高費率的停車場，並研議在業者申請營業登記時附加「緩衝時間」的條件，並盡速實施。

端午連假人量水潮湧入赤崁樓、孔廟、安平古堡、藍晒圖、花園夜市等熱門觀光地區周邊，停車需求大增加，但市議員林依婷表示，市區多處民營停車場每小時收費100元以上，且無任何免費停留時間，使得民眾寧可「賭」違停、不願進場停車，不僅造成交通亂象與潛在事故風險，也讓市民產生被剝削的感受，應予以正視。

林依婷說，公有海安地下停車場就有30分鐘緩衝時間，目前民營停車場設備只能顯示剩下幾格，駕駛者開進去有時候只剩身障車格，婦幼車格，充電車格，亂停還會被罰1200元，但繞一圈出場也要被收100元停車費，很不合理。

交通局長王銘德指出，全市合法登記私有民營停車場313場，備查費率達每小時80元以上計39場（含計次），其中有18場高達100至120元，「台南好停APP」有標示各停車場收費資訊，建議民眾多利用GPS搜尋收費便宜的公有停車場再，再步行或利用大眾運輸、YouBike前往目的。

王銘德說，議員建議「緩衝時間機制」，會與法制處研議，基於消費者保護，提早來啟動，在業者申請附加條件；另提醒民眾停車前務必詳閱停車場入口收費標示與公告內容，交通局也將加強稽查停車場費率標示與收費透明度，減少因資訊不對等，而被高價收費的情況，以保障消費者權益。