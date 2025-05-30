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雲林養豬畜牧專業展覽 打造為高品質豬肉代名詞

中央社／ 雲林縣30日電

雲林養豬讀書會今天在麥寮鄉社教園區舉行養豬畜牧專業展覽，展現雲林縣畜牧業朝向現代化、智慧化、永續化發展。縣長張麗善說，協助豬農打造雲林成為高品質豬肉代名詞。

雲林養豬畜牧專業展覽今天起、一連2天舉行，吸引50家畜牧相關企業參展，同時規劃專業講師授課及技術交流，讓民眾了解養豬產業，並提升養豬技術。

張麗善在雲林養豬讀書會會長吳健彰、雲林縣養豬協會理事長吳英吉陪同下參觀會場攤位。其中能提升衛生、肉品品質的「台灣溫控生鮮豬肉」攤位，農業處人員特別到場了解，作為提升傳統市場衛生與食安參考。

張麗善致詞表示，雲林縣每年飼養頭數高達153萬頭，產值達新台幣253億元，是全國養豬頭數最多、產值最高的畜牧重鎮。縣府推動禁止廚餘養豬、成立「零瘦肉精聯盟」，創立雲林縣豬肉品牌「雲饗豬」，由縣府把關、在地飼養、全程零瘦肉精，成功建立雲林豬肉的信賴形象，也守護食安與豬肉穩定責任。

張麗善指出，雲林養豬讀書會籌辦展覽活動，讓民眾了解養豬產業，同時透過業者間經驗交流，與學術研討，加速推動養豬產業現代化、科技化進程。縣府將持續透過政策創新、產業升級與品牌推廣，協助在地豬農站穩腳步、走向國際，打造雲林成為高品質豬肉代名詞。

雲林養豬讀書會表示，這次展覽提供消費者辨識優質豬肉方法，同時傳達現代豬場是如何運用先進科技，打造乾淨、環保、人道的環境，展現養豬產業的創新發展。

雲林 豬肉 張麗善

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