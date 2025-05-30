端午連假首日天氣放晴 阿里山國家森林遊樂區湧現人潮

端午連假首日天氣晴朗，許多家庭一起出遊踏青，嘉義縣知名景點阿里山國家森林遊樂區一早湧現遊客，截至中午12點前入園人數達1285人，較去年端午連假首日成長36%，阿里山公路景點遊客人數也有明顯增加，有望帶動台18線沿線觀光發展商機。

阿里山國家森林遊樂區有「五奇」景致，包括森林小火車、神木、雲海、日出與晚霞，是台灣最具特色的森林遊樂區，連續假期吸引遊客到訪。遊樂區統計，截至今天中午12點止，共有1285名遊客入園，較去年端午連假首日中午前821人還多，入園人數成長36%。

位於阿里山下的鄒族逐鹿文創園區營運副總潘怡君說，端午連假首日天氣晴朗，今年遊客數相較去年成長很多，園區連續3天舉辦傳統美食節及鄒族聯合展演，邀請逐鹿表演藝術團、谷簏瑪聯合舞展，還有傳統搗麻糬、製作小米糰子等活動，盼帶動周邊店家業績成長。

阿里山賓館指出，今年端午連假3天平均住房率70%，較去年同期成長約20%，另6月1日至15日推出期間限定專案，入住貴賓2人房、首相4人房、歐式4人房、和洋式4人房等指定房型，連續2晚即可享第2晚5折，邀大家一起到阿里山看日出，安排3天2夜阿里山之旅。