端午連假首日天氣放晴 阿里山國家森林遊樂區湧現人潮
端午連假首日天氣晴朗，許多家庭一起出遊踏青，嘉義縣知名景點阿里山國家森林遊樂區一早湧現遊客，截至中午12點前入園人數達1285人，較去年端午連假首日成長36%，阿里山公路景點遊客人數也有明顯增加，有望帶動台18線沿線觀光發展商機。
阿里山國家森林遊樂區有「五奇」景致，包括森林小火車、神木、雲海、日出與晚霞，是台灣最具特色的森林遊樂區，連續假期吸引遊客到訪。遊樂區統計，截至今天中午12點止，共有1285名遊客入園，較去年端午連假首日中午前821人還多，入園人數成長36%。
位於阿里山下的鄒族逐鹿文創園區營運副總潘怡君說，端午連假首日天氣晴朗，今年遊客數相較去年成長很多，園區連續3天舉辦傳統美食節及鄒族聯合展演，邀請逐鹿表演藝術團、谷簏瑪聯合舞展，還有傳統搗麻糬、製作小米糰子等活動，盼帶動周邊店家業績成長。
阿里山賓館指出，今年端午連假3天平均住房率70%，較去年同期成長約20%，另6月1日至15日推出期間限定專案，入住貴賓2人房、首相4人房、歐式4人房、和洋式4人房等指定房型，連續2晚即可享第2晚5折，邀大家一起到阿里山看日出，安排3天2夜阿里山之旅。
林鐵及文資處指出，端午連假有許多遊客到阿里山出遊，呼籲大家在欣賞獨特森林景致及林業鐵路時，勿行走在小火車軌道上，避免發生交通意外，近日在樟腦寮車站及獨立山車站發現遊客違規行走軌道，違者將由交通部鐵道局依違反鐵路法開罰1至5萬元罰鍰。
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