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嘉義市新冠篩劑不缺 藥師：買口罩、篩劑的民眾不多

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市衛生局上周末開設新冠JN.1疫苗與肺炎鏈球菌疫苗接種站。圖／嘉市府提供
嘉義市衛生局上周末開設新冠JN.1疫苗與肺炎鏈球菌疫苗接種站。圖／嘉市府提供

端午節連假登場，民眾返鄉、出遊活動頻繁，團聚機會多，病毒傳播風險增加。嘉義市衛生局上周末開設新冠JN.1疫苗與肺炎鏈球菌疫苗接種站，衛生局說，衛福部疾管署統計，元月至今全國共499例新冠重症，嘉市只有5例，提醒防疫不鬆懈，衛生局官網公告販售篩劑藥局，不缺貨。

衛生局說，目前不必每天通報衛福部新冠案例，元月至今只有5例重症，新冠症狀與流感、一般感冒類似，患者未用篩劑，難分辨是否新冠確診，衛生局官網公告販售篩劑藥局，不缺貨。

「新冠疫情沒以前那麼緊張啦！」楊姓藥師說，目前新冠疫情不像過去重症難治，人人恐慌，目前新冠如同感冒症狀，有藥物治療，買口罩、篩劑的民眾不多，若篩檢確診新冠，醫師會開立COVID-19抗病毒藥物治療。

衛生局呼籲民眾進入醫療機構或長照機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所，建議自主戴口罩、加強手部衛生；如有生病請在家休息；符合接種資格者速接種新冠疫苗，保障自身健康。

如有發燒、呼吸道症狀或身體不適等輕症患者，可先在家使用新冠家用快篩篩檢，多利用診所或醫院門診就醫，避免醫院急診壅塞情形發生，將急診留給有需要的民眾。

嘉義市衛生局上周末開設新冠JN.1疫苗與肺炎鏈球菌疫苗接種站。圖／嘉市府提供
嘉義市衛生局上周末開設新冠JN.1疫苗與肺炎鏈球菌疫苗接種站。圖／嘉市府提供

衛生局 新冠疫苗 患者

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