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影／印越泰美食配傳統舞蹈 台南鄉親端午體驗新住民文化

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
印越泰美食配傳統舞蹈，端午台南永康鄉親體驗新住民文化。記者周宗禎／攝影
印越泰美食配傳統舞蹈，端午台南永康鄉親體驗新住民文化。記者周宗禎／攝影

台南市議員黃肇輝議員今天在永康區南灣里活動中心舉辦新住民端午異國美食活動，除了應景的越南、印尼粽子，還有印越泰等東南亞新住民美食，還有新著名舞蹈表演風俗介紹，非常熱鬧。

印尼新住民介紹印尼粽子、咖哩雞肉包等美食。她說，印尼粽子是甜的，只是要用椰子葉包、台灣找不到。而薑黃飯更是婚喪喜慶不可少，尖塔狀敬拜代表有神明當靠山。

泰國新住民介紹用泰國醬、泰國蠔油炸的吳郭魚，加上炒芹菜配料比較少見。泰國常見的是打拋豬肉、涼拌青木瓜搭配魚露、椰子糖特色佐料，要東南亞商店才有賣。

黃肇輝表示，端午節台灣代表食物是粽子，但好多人不知道新住民母國有類似節日，又是吃什麼，服務處才在端午節舉辦新住民端午食光旅行活動，讓在地里民與新住民互相認識跨國文化交流。感謝台南市新住民家庭促進會理事長蘇虹鮮、南灣里里長詹瑞美與康里安等許多志工好友參與幫忙。

端午台南永康鄉親體驗新住民文化，新住民子女介紹傳統美食。記者周宗禎／攝影
端午台南永康鄉親體驗新住民文化，新住民子女介紹傳統美食。記者周宗禎／攝影
印越泰美食配傳統舞蹈，端午台南永康鄉親體驗新住民文化。記者周宗禎／攝影
印越泰美食配傳統舞蹈，端午台南永康鄉親體驗新住民文化。記者周宗禎／攝影
印越泰美食配傳統舞蹈，端午台南永康鄉親體驗新住民文化。記者周宗禎／攝影
印越泰美食配傳統舞蹈，端午台南永康鄉親體驗新住民文化。記者周宗禎／攝影
印越泰美食配傳統舞蹈，端午台南永康鄉親體驗新住民文化。記者周宗禎／攝影
印越泰美食配傳統舞蹈，端午台南永康鄉親體驗新住民文化。記者周宗禎／攝影
印越泰美食配傳統舞蹈，端午台南永康鄉親體驗新住民文化。記者周宗禎／攝影
印越泰美食配傳統舞蹈，端午台南永康鄉親體驗新住民文化。記者周宗禎／攝影
印越泰美食配傳統舞蹈，端午台南永康鄉親體驗新住民文化。記者周宗禎／攝影
印越泰美食配傳統舞蹈，端午台南永康鄉親體驗新住民文化。記者周宗禎／攝影
端午台南永康鄉親體驗新住民文化，新住民介紹越南涼麵。記者周宗禎／攝影
端午台南永康鄉親體驗新住民文化，新住民介紹越南涼麵。記者周宗禎／攝影

粽子 泰國 新住民

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