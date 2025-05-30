影／印越泰美食配傳統舞蹈 台南鄉親端午體驗新住民文化

台南市議員黃肇輝議員今天在永康區南灣里活動中心舉辦新住民端午異國美食活動，除了應景的越南、印尼粽子，還有印越泰等東南亞新住民美食，還有新著名舞蹈表演風俗介紹，非常熱鬧。

印尼新住民介紹印尼粽子、咖哩雞肉包等美食。她說，印尼粽子是甜的，只是要用椰子葉包、台灣找不到。而薑黃飯更是婚喪喜慶不可少，尖塔狀敬拜代表有神明當靠山。

泰國新住民介紹用泰國醬、泰國蠔油炸的吳郭魚，加上炒芹菜配料比較少見。泰國常見的是打拋豬肉、涼拌青木瓜搭配魚露、椰子糖特色佐料，要東南亞商店才有賣。