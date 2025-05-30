快訊

范成章被質疑和「半裸捧胸」家寧親密合照 公開當日3人畫面揭真相

嘉義找到了！失蹤4天…高雄海軍少尉騎鐵馬北上「原因曝」

真子公主生了！ 日宮內廳證實：迎來第一個孫輩非常欣喜

台南文資建材銀行活化再利用 媒合192案華麗轉身

中央社／ 台南30日電

台南市「文資建材銀行」2017年設立，市府統計已獲贈逾5萬台才木料，且媒合提供192個單位應用於古蹟修復、社區景觀及教育推廣等，發揮文化保存和資源循環等多重效益。

台南市文化局今天指出，文資建材銀行收藏各地捐贈珍貴建材，從接收那一刻起就同步啟動用途規劃，由專責人員建立每件建材履歷及清潔、分類、整飾，再依申請單位需求與修復年代比對媒合，貼近原始風貌。

若建材不適合建築修復，文化局表示，文資建材銀行將媒合至非營利組織、社區與學校作為教學與創作材料，延伸文化資產公共價值。

文化局指出，目前文資建材銀行收藏木材、門扇、玻璃、五金等，有些是停產或具歷史意義的稀有建材，例如風神廟棠蔭亭於2016年高雄美濃地震嚴重受損，清代石材雖無法再作為結構用途，仍被保留美化景觀；原台南州立農事試驗場辦公廳舍考種室屋頂修復，使用司法博物館捐贈通風器零件。

台南市文化資產管理處表示，文資建材銀行媒合推廣已擴展跨縣市合作，其中台北市捐出傳統家具送到山上花園水道博物館及環保局，新北李宅、台中科博館等也相繼捐贈可用木料，台中捐贈約3800台才杉木，用於新化鍾家古宅、新化老街修繕與藝術創作。

文化局指出，未來將持續充實建材來源，擴大媒合能量，鼓勵更多單位參與捐贈與申請，讓舊建材成為連結歷史及永續未來的重要文化資產。

文化資產 文化局

延伸閱讀

地下藏「國寶級」鐵道遺構 桃捷綠線G07站完成文資審查

北市科文資爭議 蔡詩萍還原：當時無違法

士北科遭爆柯文哲時期文資爭議 綠營轟「球員兼裁判」

士北科遭爆柯文哲時有文資爭議 文資學者籲：蔣市府主動提資訊給檢調

相關新聞

高齡駕駛風險 台南市行動醫院擴增評估機制

新北市三峽汽車暴衝案引起關注高齡駕駛問題，現行75歲以上每3年須換發駕照，台南市有議員昨質詢要求市府結合行動醫院、社區關...

嘉義市新冠篩劑不缺 藥師：買口罩、篩劑的民眾不多

端午節連假登場，民眾返鄉、出遊活動頻繁，團聚機會多，病毒傳播風險增加。嘉義市衛生局上周末開設新冠JN.1疫苗與肺炎鏈球菌...

影／印越泰美食配傳統舞蹈 台南鄉親端午體驗新住民文化

台南市議員黃肇輝議員今天在永康區南灣里活動中心舉辦新住民端午異國美食活動，除了應景的越南、印尼粽子，還有印越泰等東南亞新...

黃偉哲偕日本網紅品嘗台南夜市最夯烤「台灣鯛」 影片已上架

「好吃的台灣鯛，沒有預約可吃不到喔！」台南市長黃偉哲日前陪同日本知名YouTuber愛子（Aiko）夫婦，以及日台夫妻檔...

台南運河龍舟賽登場 137攤市集…吃得到友城日本平戶市飛魚拉麵

2025台南國際龍舟錦標賽於5月27日至31日，在台南運河安億橋至承天橋盛大登場。除了精彩刺激的競賽活動吸引大批民眾觀賽...

8口逾300年古井守護大溪厝 端午節提供午時水還有立蛋潑水民俗

嘉義市大溪厝社區擁有8口超過300年歷史的古井，井水終年源源不斷，水質清澈，部分古井至今仍在使用，古井守護居民，每年端節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。