台南文資建材銀行活化再利用 媒合192案華麗轉身

台南市「文資建材銀行」2017年設立，市府統計已獲贈逾5萬台才木料，且媒合提供192個單位應用於古蹟修復、社區景觀及教育推廣等，發揮文化保存和資源循環等多重效益。

台南市文化局今天指出，文資建材銀行收藏各地捐贈珍貴建材，從接收那一刻起就同步啟動用途規劃，由專責人員建立每件建材履歷及清潔、分類、整飾，再依申請單位需求與修復年代比對媒合，貼近原始風貌。

若建材不適合建築修復，文化局表示，文資建材銀行將媒合至非營利組織、社區與學校作為教學與創作材料，延伸文化資產公共價值。

文化局指出，目前文資建材銀行收藏木材、門扇、玻璃、五金等，有些是停產或具歷史意義的稀有建材，例如風神廟棠蔭亭於2016年高雄美濃地震嚴重受損，清代石材雖無法再作為結構用途，仍被保留美化景觀；原台南州立農事試驗場辦公廳舍考種室屋頂修復，使用司法博物館捐贈通風器零件。

台南市文化資產管理處表示，文資建材銀行媒合推廣已擴展跨縣市合作，其中台北市捐出傳統家具送到山上花園水道博物館及環保局，新北李宅、台中科博館等也相繼捐贈可用木料，台中捐贈約3800台才杉木，用於新化鍾家古宅、新化老街修繕與藝術創作。

文化局指出，未來將持續充實建材來源，擴大媒合能量，鼓勵更多單位參與捐贈與申請，讓舊建材成為連結歷史及永續未來的重要文化資產。