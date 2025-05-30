黃偉哲偕日本網紅品嘗台南夜市最夯烤「台灣鯛」 影片已上架

「好吃的台灣鯛，沒有預約可吃不到喔！」台南市長黃偉哲日前陪同日本知名YouTuber愛子（Aiko）夫婦，以及日台夫妻檔網紅有夢與巴零，一同走訪台南武聖夜市，拍攝主題為「台灣鯛夜市烤魚篇」的影片，向日本觀眾介紹台南夜市文化與台灣鯛的多元風味。

黃偉哲表示，此行品嘗的皆為武聖夜市的人氣料理，包括需事先預約的炭烤台灣鯛與以洋蔥、蒜頭入味的魚肚料理。這些現場烹調、風味獨特的佳餚，展現出台南料理的豐富樣貌與職人精神。他也呼籲全民以實際行動支持本土優質水產，讓堅韌生長、營養豐富的台灣鯛成為國人引以為傲的「國產好魚」。

黃偉哲強調，台南不只食物好吃，人情味更是讓人流連忘返，自己偶爾也會「喬裝」逛夜市，享受地道小吃。歡迎國內外遊客把握機會來台南走走、吃吃，親身感受台灣味。

黃偉哲與網紅一同化身觀光客，深入體驗武聖夜市的在地風情，品嘗以「台灣鯛」為主角的創意料理。夜市現場炭火直烤、香氣四溢的氛圍，讓網紅們品嘗後發出驚艷讚嘆。對於愛子提到想學台語，市長回應說，「台語、日語、國語都可以混著講，台南人都很熱情！」他也鼓勵愛子多來台南，除了市區美食，還可以走訪海線、山線等不同風貌的景點，深入體驗在地風情。

台南市政府表示，台灣鯛是國內重要養殖魚種，而台南為全國最大產區，主要集中於學甲、麻豆、下營、六甲與官田等地。過去出口以美國為主，在面對突如其來的關稅考驗，為保障漁民收益與產業發展，市府啟動多項因應措施，包括台灣鯛推廣活動、推薦台灣鯛家常料理食譜、鼓勵學校將台灣鯛納入午餐菜單及設計特色家庭料理食譜等，致力於穩定漁民收益、創造產業新局。