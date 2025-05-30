快訊

再爆料立委叫醫院高層「報到」卻放鴿子 施景中曝1線索：良心何安？

BLACKPINK高雄場票價出爐！最高8800「售票日期曝光」

評／防軍公教當中共同路人 卻防不住綠共滲透國安核心

聽新聞
0:00 / 0:00

黃偉哲偕日本網紅品嘗台南夜市最夯烤「台灣鯛」 影片已上架

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲攜手日本網紅推廣台灣鯛，武聖夜市烤魚攤驚艷日本觀眾。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲攜手日本網紅推廣台灣鯛，武聖夜市烤魚攤驚艷日本觀眾。圖／台南市政府提供

「好吃的台灣鯛，沒有預約可吃不到喔！」台南市長黃偉哲日前陪同日本知名YouTuber愛子（Aiko）夫婦，以及日台夫妻檔網紅有夢與巴零，一同走訪台南武聖夜市，拍攝主題為「台灣鯛夜市烤魚篇」的影片，向日本觀眾介紹台南夜市文化與台灣鯛的多元風味。

黃偉哲表示，此行品嘗的皆為武聖夜市的人氣料理，包括需事先預約的炭烤台灣鯛與以洋蔥、蒜頭入味的魚肚料理。這些現場烹調、風味獨特的佳餚，展現出台南料理的豐富樣貌與職人精神。他也呼籲全民以實際行動支持本土優質水產，讓堅韌生長、營養豐富的台灣鯛成為國人引以為傲的「國產好魚」。

黃偉哲強調，台南不只食物好吃，人情味更是讓人流連忘返，自己偶爾也會「喬裝」逛夜市，享受地道小吃。歡迎國內外遊客把握機會來台南走走、吃吃，親身感受台灣味。

黃偉哲與網紅一同化身觀光客，深入體驗武聖夜市的在地風情，品嘗以「台灣鯛」為主角的創意料理。夜市現場炭火直烤、香氣四溢的氛圍，讓網紅們品嘗後發出驚艷讚嘆。對於愛子提到想學台語，市長回應說，「台語、日語、國語都可以混著講，台南人都很熱情！」他也鼓勵愛子多來台南，除了市區美食，還可以走訪海線、山線等不同風貌的景點，深入體驗在地風情。

台南市政府表示，台灣鯛是國內重要養殖魚種，而台南為全國最大產區，主要集中於學甲、麻豆、下營、六甲與官田等地。過去出口以美國為主，在面對突如其來的關稅考驗，為保障漁民收益與產業發展，市府啟動多項因應措施，包括台灣鯛推廣活動、推薦台灣鯛家常料理食譜、鼓勵學校將台灣鯛納入午餐菜單及設計特色家庭料理食譜等，致力於穩定漁民收益、創造產業新局。

黃偉哲與日本網紅走訪武聖夜市當晚，一現身就受到民眾熱情招呼，市議員沈震東也特別到場致意。影片已上架YouTube「愛子在台灣 AIKO in Taiwan」頻道，歡迎民眾上網收看。

台南市長黃偉哲攜手日本網紅推廣台灣鯛，武聖夜市烤魚攤驚艷日本觀眾。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲攜手日本網紅推廣台灣鯛，武聖夜市烤魚攤驚艷日本觀眾。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲攜手日本網紅推廣台灣鯛，武聖夜市烤魚攤驚艷日本觀眾。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲攜手日本網紅推廣台灣鯛，武聖夜市烤魚攤驚艷日本觀眾。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲攜手日本網紅推廣台灣鯛，武聖夜市烤魚攤驚艷日本觀眾。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲攜手日本網紅推廣台灣鯛，武聖夜市烤魚攤驚艷日本觀眾。圖／台南市政府提供

夜市 創意料理

延伸閱讀

2025臺南市盆栽展 鹿耳門聖母廟登場

台南爆消防公務車「出入不該出現的場所」 黃偉哲：徹查

財劃法台南獲163億…藍批「嘴巴說不要」黃偉哲：蓋捷運都不夠

影／議員要求台南與高雄共同爭取「南星機場」 黃偉哲這樣說「

相關新聞

高齡駕駛風險 台南市行動醫院擴增評估機制

新北市三峽汽車暴衝案引起關注高齡駕駛問題，現行75歲以上每3年須換發駕照，台南市有議員昨質詢要求市府結合行動醫院、社區關...

黃偉哲偕日本網紅品嘗台南夜市最夯烤「台灣鯛」 影片已上架

「好吃的台灣鯛，沒有預約可吃不到喔！」台南市長黃偉哲日前陪同日本知名YouTuber愛子（Aiko）夫婦，以及日台夫妻檔...

台南運河龍舟賽登場 137攤市集…吃得到友城日本平戶市飛魚拉麵

2025台南國際龍舟錦標賽於5月27日至31日，在台南運河安億橋至承天橋盛大登場。除了精彩刺激的競賽活動吸引大批民眾觀賽...

8口逾300年古井守護大溪厝 端午節提供午時水還有立蛋潑水民俗

嘉義市大溪厝社區擁有8口超過300年歷史的古井，井水終年源源不斷，水質清澈，部分古井至今仍在使用，古井守護居民，每年端節...

北排水維新支線水質環境工程啟動 嘉義市「黑龍江」汙名不再

嘉義市北排水維新支線上游人口密集，生活汙水讓水質嚴重汙染，空氣飄散異味，影響沿岸生活環境品質及觀光發展，被暱稱「黑龍江」...

端節連假戲水好去處 嘉義市民生公園新增「穿城之水」日夜都好玩

端節連假登場，炎熱天氣，嘉義市新增完工啟用的第2期民生公園「穿城之水」戲水景點，地底噴泉景觀，白天夜晚都漂亮，湧泉讓人感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。