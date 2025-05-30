台南運河龍舟賽登場 137攤市集…吃得到友城日本平戶市飛魚拉麵

2025台南國際龍舟錦標賽於5月27日至31日，在台南運河安億橋至承天橋盛大登場。除了精彩刺激的競賽活動吸引大批民眾觀賽，主辦單位更於慶平路沿線設置逾百個融合地方與國際特色的市集攤位，讓遊客除了賞龍舟，更能深度感受台南的文化魅力。

市長黃偉哲表示，今年共集結137家攤位，類型多元，包括美食、公益與趣味體驗等，特別的是還有友好城市前來設攤。他特別推薦來自日本的「平戶商工會議所」、代表台南工藝精神的「張萬春洋傘」，以及備受在地人喜愛的經典小吃「安平秦牛肉湯」，三者分別象徵台南的國際交流、工藝文化與在地美食，誠摯邀請民眾親自體驗。

來自日本長崎縣平戶市的「平戶商工會議所」遠道而來設攤，介紹這座飛魚的故鄉、鄭成功誕生地的歷史港都，展出代表性的飛魚高湯包、飛魚調味粉、平戶海鹽，還有使用飛魚湯底製作的拉麵，香氣濃郁、回味無窮。

吳金茂紀念文教基金會董事高國英表示，從飛魚料理見證台日交流，從鄭成功歷史古蹟體會文化傳承，平戶是一座結合美食、人文與自然的寶地。「無論是歷史愛好者、美食旅人或文化共鳴尋找者，都誠摯歡迎來探索平戶，也很榮幸參加全台歷史最悠久的台南龍舟賽，活動熱鬧非凡，期待交流！」台南與平戶因鄭成功淵源結為友城，透過此次龍舟賽持續深化文化互動。

台南在地知名工藝品牌「張萬春洋傘」。自1935年由張依獅創立以來，歷經四代傳承，融合傳統工藝與現代設計，以精緻手工傘聞名海內外。第四代接班人張育展表示，「我從小就在雨傘、陽傘中長大，了解客人需求，設計出MIT台灣製高機能傘，如一級遮光、奈米布料潑水等產品，品質深受歐美與日本市場喜愛。這次能在龍舟賽中推廣本土工藝，感到非常開心！」現場攤位展示並販售多款限量洋傘，吸引眾多遊客駐足，張萬春洋傘不只是台南的文化驕傲，更是傳統工藝創新再生的代表。

台南經典美食牛肉湯。，平在地品牌「安平秦牛肉湯」也共襄盛舉，選用當日現宰溫體牛，湯頭鮮甜、口感滑嫩，是不少台南人心中的首選。老闆娘李孟秦表示，「牛肉湯對台南人來說，不只是美食，更是與家庭、記憶、地方文化連結的味道。龍舟賽代表我們對土地的熱情與認同，那種感動，只有到現場才能體會！」活動現場更提供現煮牛肉湯，讓外地遊客能輕鬆品嘗這分屬於台南的味覺記憶。

體育局長陳良乾指出，今年龍舟賽不僅是體育競技，更透過市集展現台南多元文化與國際交流成果，讓運動、文化、美食融合為一，成為端午佳節最具代表性的活動。他也呼籲民眾把握機會，到台南欣賞龍舟競賽、逛特色市集，享受一場精彩的節慶饗宴。