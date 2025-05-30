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8口逾300年古井守護大溪厝 端午節提供午時水還有立蛋潑水民俗

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市大溪厝社區每年端節開放民眾取用古井午時水，除午時水，還依傳統民俗辦立蛋及「艾在大溪花襯衫潑水節」活動，成為嘉市端節特色民俗活動。圖／邵祈澄提供
嘉義市大溪厝社區每年端節開放民眾取用古井午時水，除午時水，還依傳統民俗辦立蛋及「艾在大溪花襯衫潑水節」活動，成為嘉市端節特色民俗活動。圖／邵祈澄提供

嘉義市大溪厝社區擁有8口超過300年歷史的古井，井水終年源源不斷，水質清澈，部分古井至今仍在使用，古井守護居民，每年端節開放民眾取用午時水，保平安，明天端節除午時水，還依傳統民俗辦立蛋及「艾在大溪花襯衫潑水節」活動，成為嘉市端節特色民俗活動。

大溪厝開發歷史早廣布地下水，據傳，鄭成功部隊在此駐紮鑿井取水，現存8口古井地理風水：「金雞穴」、「公鯉魚穴」、「鹹水井」、「兵將營」、「文筆穴」、「黃家古井」、「涼傘穴」及「蔡吳家古井」。古井終年有水，造型與設計不同，名稱由來各具特色，像是金雞穴帶財富，文筆穴周圍多出教師、律師等高學歷後代，鹹水井因水鹹只能洗衣等。

大溪社區發展協會理事長邵祈澄家門前「金雞穴」古井，終年有水，家族事業興旺，族人認為受古井庇佑、招財，每年端節午時，吸引許多民眾慕名前來取用午時水。

邵祈澄說，傳承傳統文化推動農村旅遊發展，社區明天上午10時在紫微宮廟宇廣場前，舉辦「艾在大溪花襯衫潑水節」，按傳統用古井水相互潑灑，互祝平安，參加者穿上花襯衫，可免費兌換肉粽。

古井製作午時能量水，社區擁有8口古井，活動開放民眾前往古井取水，將水裝入水晶瓶製作午時能量水，寓意祈求平安健康；另有DIY手作香皂與熏香，製作大理花平安香皂，艾草條熏香，驅邪保平安；明天上午11時15分在廟埕廣場前舉辦立蛋活動，大人小孩開心立蛋趣味挑戰。

嘉義市大溪厝社區擁有8口超過300年歷史的古井，井水終年源源不斷，水質清澈，部分古井至今仍在使用，古井守護居民，每年端節開放民眾取用午時水。圖／嘉市府提供
嘉義市大溪厝社區擁有8口超過300年歷史的古井，井水終年源源不斷，水質清澈，部分古井至今仍在使用，古井守護居民，每年端節開放民眾取用午時水。圖／嘉市府提供
嘉義市大溪厝社區擁有8口超過300年歷史的古井，井水終年源源不斷，水質清澈，部分古井至今仍在使用，古井守護居民，每年端節開放民眾取用午時水。圖／嘉市府提供
嘉義市大溪厝社區擁有8口超過300年歷史的古井，井水終年源源不斷，水質清澈，部分古井至今仍在使用，古井守護居民，每年端節開放民眾取用午時水。圖／嘉市府提供
嘉義市大溪厝社區每年端節開放民眾取用古井午時水，除午時水，還依傳統民俗辦立蛋及「艾在大溪花襯衫潑水節」活動，成為嘉市端節特色民俗活動。圖／邵祈澄提供
嘉義市大溪厝社區每年端節開放民眾取用古井午時水，除午時水，還依傳統民俗辦立蛋及「艾在大溪花襯衫潑水節」活動，成為嘉市端節特色民俗活動。圖／邵祈澄提供

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