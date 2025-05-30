北排水維新支線水質環境工程啟動 嘉義市「黑龍江」汙名不再

嘉義市北排水維新支線上游人口密集，生活汙水讓水質嚴重汙染，空氣飄散異味，影響沿岸生活環境品質及觀光發展，被暱稱「黑龍江」，市府爭取環境部補助1億餘元，經2次調升預算，去年9月開工，工程進度逾4成，預計明年初完工，改善水質環境，串連周邊文化歷史景點，營造優質親水環境。

市府工務處說，北排水維新支線上游位於人口密集區，鄰近國定古蹟舊監及檜意森活村等觀光景點，長期以來因居民排放生活汙水，導致水質嚴重汙染，河道不時散發惡臭，影響沿岸居民生活品質、水域生態及地方觀光發展。

市長黃敏惠重視都市景觀營造與水綠環境的永續發展，指示工務處啟動「維新支線嘉義大學段水環境改善計畫」，工程總預算1億4361萬元，市府向中央爭取補助，獲核定補助約8408萬元。

工程透過設置礫間淨化場、汙水截流及現地處理等多元措施，加速改善北排水水質，未來將北排水打造成兼具生態與休憩功能的美麗水岸空間，不再是傳統印象中的「臭水溝」。

為推動北排水維新支線水質環境工程，市府多次與里長、里民召開座談，凝聚社區團體、NGO組織及居民對水質改善的共識與期待，與嘉義大學協調，獲得校方同意提供林森校地配合工程。

工務處指出，工程將全面截流維新支線嘉大林森校區段渠道內汙水，每日淨化處理約3000公噸汙水後回送至林森東路放流，工程去年9月開工，目前工程進度逾4成，目前完成淨水單元土建、淨水回流管及渠道內取水管施工中，預計2026年初完工。