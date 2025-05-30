端節連假戲水好去處 嘉義市民生公園新增「穿城之水」日夜都好玩

端節連假登場，炎熱天氣，嘉義市新增完工啟用的第2期民生公園「穿城之水」戲水景點，地底噴泉景觀，白天夜晚都漂亮，湧泉讓人感受暑氣全消， 4日啟用後，每天清晨、黃昏、假日，吸引許多親子戲水、市民休閒運動。

市府4日在民生公園舉辦「嘉義總動園打開穿城之水道將圳水綠廊道營造第二期工程」完工啟用典禮，宣布民生公園第2期工程竣工啟用，象徵嘉市在推動綠色生活、永續城市與校園共融上的重要進展。

市府統計，嘉市人口密度為全國第2，全市有38座公園，市府升級城市間公園環境，透過串聯與整合形塑城市綠廊，提供市民運動、休憩的空間，民生公園穿城之水地底噴泉戲水景點，相較中央廣場、文化公園、嘉義公園等戲水空間更有特色。

道將圳水綠廊道營造第2期工程，重視市民使用便利舒適，引進「綠廊、水廊、風廊」概念，提升城市面對極端氣候衝擊韌性，兼顧景觀與安全公園空間營造。