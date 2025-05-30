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南科嘉義園區2期擴建 啟動公聽會

聯合報／ 記者鄭惠仁黃于凡／連線報導
嘉義科學園區二期擴建計畫，將協議價購取得89公頃土地。圖／南科管理局提供
嘉義科學園區二期擴建計畫，將協議價購取得89公頃土地。圖／南科管理局提供

南科規模持續擴大，台南的南科特定區有7個開發案，內政部審議通過後就可辦區段徵收公告，市長黃偉哲說，這是因應南科發展準備的產業與生活機能用地，「如同將科技聚落封裝在台南」；另，南科管理局昨也啟動嘉義園區擴建2期公聽會。

南科特定區位於善化與安定區之間，圍繞在南科台南園區北半邊，也鄰近南市府主管的樹谷科技園區、以及國科會正在開發的南科3期園區，特定區編號A、B、C、D、E、N、O的區塊，共有375.42公頃，約37.7%用於公共設施、62.3%為可建築用地，已完成協議價購程序。

南市地政局指出，這7區將作產業支援區與生活服務區，而考量南科與周遭工業區的出租率達飽和，其中闢建產業服務專用區A、B區約74.84公頃，提供企業設置辦公大樓、試量產基地、研發中心所需，開發完成後辦理公開招標或設定地上權。

另，台積電於嘉科1期園區設2座先進封裝廠，帶動周邊廠商進駐需求，將擴建2期，嘉縣府經發處指出，2期土地共約89.58公頃，其中公有土地約0.17公頃、台糖公司土地約88公頃，一般私人土地約1.41公頃，公有土地南科管理局依規申請有償撥用，台糖公司土地則以出租方式提供土地，私人土地部分規畫以協議價購方式取得。

昨在嘉縣太保市東勢里辦用地取得的第1場公聽會，謝姓農民憂心說，土地徵收後恐喪失農保資格；市民代表龔宗勇建議，協議價購訂定統一標準，避免每個人土地價格差異過大，衍生爭議。

縣府農業處表示，協議價購後3年內仍可保農保，後續須再租地或買地，才能續投保農保。南科管理局副局長李信昌說，開發前經過嚴謹環境健康風險評估，另農民、地主權益也要優先保障，會在會議紀錄中特別註記，交代把關健康、保障權益。

農民 嘉義 台積電 南科

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