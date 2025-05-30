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高齡駕駛風險 台南市行動醫院擴增評估機制

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市議員陳皇宇質詢要求在行動醫院新增高齡駕駛風險提醒機制。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員陳皇宇質詢要求在行動醫院新增高齡駕駛風險提醒機制。記者吳淑玲／翻攝

新北市三峽汽車暴衝案引起關注高齡駕駛問題，現行75歲以上每3年須換發駕照台南市有議員昨質詢要求市府結合行動醫院、社區關懷據點等場域，對高齡駕駛做簡易版認知功能測試，提醒注意身心狀況；衛生局回應將升級行動醫院健康評估，納入駕駛風險提醒機制。

衛生局解釋，行動醫院、全民健檢包含極早期失智症篩檢，初篩檢結果如有異常會於第二階段複評，如複評仍異常，則轉介至精神科或神經內科確診或治療，不過行動醫院提供的量表評估內容與高齡駕駛所須通過認知功能測驗不同。

市議員陳皇宇昨天質詢說，台南高齡長者的車禍事故率有逐年增加的現象，75歲以上的駕駛人須通過體格檢查、認知功能測驗，每3年做1次換照，高齡駕駛者每年的身體狀況及認知能力往往都有退化。

他建議，市府可以配合社區關懷據點、里辦公處等場域，規畫宣導交通安全，也增加認知功能測驗，包含對時間及空間的正確認知、近程記憶思考、測試判斷力及手腦並用能力，透過測試提醒高齡駕駛者對自身狀況的警覺與認識，有助於家人及社區共同關注駕駛安全，進而降低事故發生風險。

陳皇宇也請衛生局規畫於行動醫院做體格檢查、認知功能測驗、疾病提醒，並於行動醫院的二階報告領取時一起通知提醒，讓受檢民眾了解身體狀況的風險性。

衛生局表示，南市推動行動醫院服務逾20年，今年自年初啟動服務後，持續運用失智症早期篩檢量表如AD-8，協助辨識潛在的認知功能退化個案，已著手擴充評估項目，將藥物使用、血糖變化、肌力與其他健康指標納入綜合考量，提供「駕駛風險提醒」服務。

衛生局指出，未來對於經初步評估有較高風險的民眾，將於行動醫院的第二階段健康建議中，提醒可改搭大眾交通工具、避免長途或頻繁駕駛。

衛生局也提醒，民眾若有收到換駕照需求，務必前往公路局指定醫療機構或檢測單位接受體格檢查、認知功能測驗。

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