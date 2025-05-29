南市中西區學產地6月決標啟動規劃 打造南台灣智慧科技示範基地

深受產業及地方關注的「台南市中西區科技產業專區區段徵收計畫」，已上網公告招標，預計6月決標訂約後啟動工程規畫設計，明年7月工程發包。地政局今表示，作業持續依照法定程序穩健推進，行政與工程作業雙軌並行，致力於促進市區整體發展並提升土地使用效益。

地政局指出，此計畫俗稱台南市中西區學產地區段徵收計畫，位於華平路、和緯路延伸段與民權路之間，今年3月間都委會審議通過修正細部計畫，地政局接續發文內政部，提請審議區段徵收開發範圍及抵價地比例，5月20日接獲內政部來函，須請都市發展局配合辦理都市計畫書及公共設施必要性報告修正作業，後續將盡速依規定辦理公聽會及區段徵收計畫書，報內政部審議。

區段徵收工程部分，工程規畫設計暨監造技術服務採購案已在5月上網公告招標，預計6月決標訂約後啟動工程規畫設計，明年5月完成工程規畫設計，同年7月辦理工程發包。區內為三七五減租用地，目前與教育部、國產署已針對三七五租約清理所需費用達成作業共識，將採取部分公有土地作價後由市府代為發價方式辦理，有效協助解決歷史租約及土地閒置問題。

市長黃偉哲表示，中西區科技產業專區具備極高的發展潛力，除了南科的半導體聚落作為製造基地，此區可望成為高科技產業的研究發展基地。市府團隊在推動過程中，充分整合教育部與國產署等中央資源，並尊重歷史背景與地區居民的實際需求，務求在開發與保留、經濟與生態之間取得最佳平衡。未來開發將朝向高科技、智慧化與永續導向發展，並兼顧水資源管理與環境生態，成為台南智慧科技的重要示範基地。

地政局長陳淑美說，中西區科技產業專區的區段徵收計畫，在都市計畫階段考量兼顧環境與永續發展，已辦理出流管制規畫，未來將設置公園兼滯洪池總面積達1.64公頃，其中滯洪池佔1.3公頃，另外還有規畫廣場兼水利設施；同時強化環境保護措施，兼顧發展與生態平衡。

另，為強化區域產業發展能量及教育用地彈性需求，都市計畫中特別規畫了第一種及第二種產業專用區，其中第一種產業專用區將配合未來科技產業趨勢，打造科技商務意象，吸引研發、辦公、營運總部、數位軟體服務、生技與智慧研發等高附加價值產業進駐，未來將成為新興產業聚落及產業升級核心。

第二種產業專用區，在延續第一種產業區發展目標的基礎上，兼有文教用途，未來可供台南護專作學校或長照使用。將以過去辦理鹽行國中區段徵收案的經驗，使區段徵收工程和學校工程能以更有效率的方式完成。