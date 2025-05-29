雲林北港鎮立幼兒園工程停擺 追究廠商違約責任

雲林縣鎮立幼兒園工程原訂下月初完工，北港鎮公所今天證實承攬廠商因財務困難，工人撤離、工程停擺，啟動終止契約程序並進行工程清查，另對原廠商違約部分將依法追究責任。

北港鎮公所自102年起，積極向中央及雲林縣政府爭取補助，歷經設計、建築規劃、經費核定與多次流標等重重挑戰，歷時10年，鎮立幼兒園在113年1月動工，預定今年6月初完工，總經費逾新台幣1億5000萬元。

北港鎮公所今天證實，近期承攬廠商因財務困難，工區人員全面撤離，工程進度僅53%，公所多次向廠商協商催促，皆未獲具體改善作為。依據契約條款，公所已正式啟動終止契約程序，並展開後續重啟工程的準備作業，同時對於原廠商違約部分，將依法追究相關責任。

對於承攬廠商發生財務狀況造成停工，北港鎮公所強調，為維護鎮民權益與學童就學保障，已指示技術服務廠商確保已完成建築物安全，並進行工程清查、完工項目盤點與後續工程需求調查，另將依法及市場行情編製預算與圖說，以利後續招標重啟工程進行。

居住在北港的蘇姓夫妻表示，二寶今年8月到讀小班年紀，原看準鎮立幼兒園地點好、校舍新穎寬敞，預計將小孩送去就讀，如今聽聞工程延宕，無法如期完工感到惋惜，只好另尋他處。

民進黨雲林縣議員蔡岳儒擔憂興建中的建物成爛尾樓，將督促雲林縣府給予鎮公所協助，不要影響到孩童的受教權。