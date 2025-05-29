快訊

美國法院擋下關稅 全球鬆口氣？高盛搖頭「川普還有法寶」

永豐金晚間8時重訊 將宣布董事會重要決議案

十大最賺錢醫院出爐！這間第8度蟬聯榜首 結餘超過56億元

雲林北港鎮立幼兒園工程停擺 追究廠商違約責任

中央社／ 雲林縣29日電

雲林縣鎮立幼兒園工程原訂下月初完工，北港鎮公所今天證實承攬廠商因財務困難，工人撤離、工程停擺，啟動終止契約程序並進行工程清查，另對原廠商違約部分將依法追究責任。

北港鎮公所自102年起，積極向中央及雲林縣政府爭取補助，歷經設計、建築規劃、經費核定與多次流標等重重挑戰，歷時10年，鎮立幼兒園在113年1月動工，預定今年6月初完工，總經費逾新台幣1億5000萬元。

北港鎮公所今天證實，近期承攬廠商因財務困難，工區人員全面撤離，工程進度僅53%，公所多次向廠商協商催促，皆未獲具體改善作為。依據契約條款，公所已正式啟動終止契約程序，並展開後續重啟工程的準備作業，同時對於原廠商違約部分，將依法追究相關責任。

對於承攬廠商發生財務狀況造成停工，北港鎮公所強調，為維護鎮民權益與學童就學保障，已指示技術服務廠商確保已完成建築物安全，並進行工程清查、完工項目盤點與後續工程需求調查，另將依法及市場行情編製預算與圖說，以利後續招標重啟工程進行。

居住在北港的蘇姓夫妻表示，二寶今年8月到讀小班年紀，原看準鎮立幼兒園地點好、校舍新穎寬敞，預計將小孩送去就讀，如今聽聞工程延宕，無法如期完工感到惋惜，只好另尋他處。

民進黨雲林縣議員蔡岳儒擔憂興建中的建物成爛尾樓，將督促雲林縣府給予鎮公所協助，不要影響到孩童的受教權。

雲林 財務 北港

延伸閱讀

與貨櫃車爭道危險 新北汐止保長里要開闢新聯外道

彰化東螺溪營造美好水環境 8.3公里水綠廊道串聯景點

桃園大秘寶+1？前朝10億蓋屋漏水 張善政：設計有問題

地下藏「國寶級」鐵道遺構 桃捷綠線G07站完成文資審查

相關新聞

嘉縣破獲市值5千萬電子煙倉庫 衛生局嚴厲裁罰20萬元

嘉義縣衛生局昨天下午接獲嘉義縣警察局民雄分局通報，在民雄鄉東湖村查獲一處大型地下電子煙倉儲，查扣電子煙主機1萬3000支...

高鐵雲林站繼4月才增3班次 今年7月將再增5班次

為滿足雲林地區民眾搭乘高鐵的需求日增，繼今年4月14日起才新增3班次停靠雲林站後，高鐵公司今天並宣布自今年7月1日起，每...

台南市商業總會與商研院推動成立AI數據中心 今辦說明會

台南市商業總會邀請財團法人商業發展研究院下午舉辦「台南市商業AI數據中心暨人才培育整合模式說明會」。並由商研院董事長許添...

南投要在名間鄉蓋焚化爐？ 鄰近林內水源地引發關切

南投焚化爐傳出將設在名間鄉，不僅當地茶農群起反對，鄰近彰化傳出反對聲浪，雲林縣議會今天總質詢，與南投相鄰的林內區議員張維...

2025臺南市盆栽展 鹿耳門聖母廟登場

臺南市盆栽協會自28日起至6月4日，於臺南土城鹿耳門聖母廟舉辦「2025臺南市盆栽展」。臺南市長黃偉哲表示，臺南盆栽展每件展品皆巧妙融合山水意境與自然流雲之景，展場內不乏價值數百萬元的珍稀盆景，總價逾

台61線南延高雄受關注 台南爭取設四草交流道與服務區

台南市議員郭清華今在市議會質詢指出，總經費達96.27億元的曾文溪大橋工程已正式動工，預計2028年底完工，未來若搭配台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。