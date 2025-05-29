嘉縣破獲市值5千萬電子煙倉庫 衛生局嚴厲裁罰20萬元

嘉義縣衛生局昨天下午接獲嘉義縣警察局民雄分局通報，在民雄鄉東湖村查獲一處大型地下電子煙倉儲，查扣電子煙主機1萬3000支、煙油7萬盒、空煙彈6箱及電子煙零組件33箱，估計市值逾5000萬元，將依菸害防制法第15條第1項第2款裁罰20萬元，並擇期銷毀違法物品。

衛生局長趙紋華表示，菸害防制法第15條電子煙產品無論製造、輸入、販售、廣告或使用皆屬違法行為，政府已全面禁止，此次查獲電子煙產品種類繁多，包括多種口味煙油、電子煙裝置及相關配件，甚至包含卡通造型電子煙，成分來源不明，均未經合法檢驗。

衛生局呼籲，菸害防制法2023年3月22日正式實施，將電子煙納入類菸品正式管制，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，違者將依菸害防制法裁罰，呼籲民眾勿以身試法，業者更不應心存僥倖，違法販售終將面臨嚴厲裁罰，發現違法情事可向衛生局檢舉。