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嘉縣破獲市值5千萬電子煙倉庫 衛生局嚴厲裁罰20萬元

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣破獲大型電子煙倉儲，查扣電子煙主機、煙油等市值逾5千萬元。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣破獲大型電子煙倉儲，查扣電子煙主機、煙油等市值逾5千萬元。圖／嘉義縣政府提供

嘉義衛生局昨天下午接獲嘉義縣警察局民雄分局通報，在民雄鄉東湖村查獲一處大型地下電子煙倉儲，查扣電子煙主機1萬3000支、煙油7萬盒、空煙彈6箱及電子煙零組件33箱，估計市值逾5000萬元，將依菸害防制法第15條第1項第2款裁罰20萬元，並擇期銷毀違法物品。

衛生局長趙紋華表示，菸害防制法第15條電子煙產品無論製造、輸入、販售、廣告或使用皆屬違法行為，政府已全面禁止，此次查獲電子煙產品種類繁多，包括多種口味煙油、電子煙裝置及相關配件，甚至包含卡通造型電子煙，成分來源不明，均未經合法檢驗。

衛生局呼籲，菸害防制法2023年3月22日正式實施，將電子煙納入類菸品正式管制，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，違者將依菸害防制法裁罰，呼籲民眾勿以身試法，業者更不應心存僥倖，違法販售終將面臨嚴厲裁罰，發現違法情事可向衛生局檢舉。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

嘉義縣破獲大型電子煙倉儲，查扣電子煙主機、煙油等市值逾5千萬元。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣破獲大型電子煙倉儲，查扣電子煙主機、煙油等市值逾5千萬元。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣破獲大型電子煙倉儲，查扣電子煙主機、煙油等市值逾5千萬元。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣破獲大型電子煙倉儲，查扣電子煙主機、煙油等市值逾5千萬元。圖／嘉義縣政府提供

電子煙 衛生局 嘉義

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