高鐵雲林站繼4月才增3班次 今年7月將再增5班次

為滿足雲林地區民眾搭乘高鐵的需求日增，繼今年4月14日起才新增3班次停靠雲林站後，高鐵公司今天並宣布自今年7月1日起，每周將再增5班次停靠雲林站，便利民眾搭乘。

雲林地區民眾旅外人口最多，對高鐵搭乘需求日增，兩年來地方一再爭取增加班次，繼今年4月14日起新增3班次停靠雲林站後，立委劉建國今天再度發出新聞稿指出，經積極爭取，高鐵公司宣布，自7月1日起，雲林站每周將再增5班次，分別是南下3班、北上2班。

劉建國說，每逢連假高鐵雲林站一位難求，常需加開列車，紓解人流壓力；此外，鄰近高鐵站的台大雲林分院也於今年3月升格為準醫學中心，病患與家屬的交通需求顯著增加，況且台大虎尾院區的「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」也即將完成，未來交通需求將更高，高鐵勢必要再增班。