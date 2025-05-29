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高鐵雲林站繼4月才增3班次 今年7月將再增5班次

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委劉建國與高鐵公司協商雲林站增班事宜。圖／劉建國提供
立委劉建國與高鐵公司協商雲林站增班事宜。圖／劉建國提供

為滿足雲林地區民眾搭乘高鐵的需求日增，繼今年4月14日起才新增3班次停靠雲林站後，高鐵公司今天並宣布自今年7月1日起，每周將再增5班次停靠雲林站，便利民眾搭乘。

雲林地區民眾旅外人口最多，對高鐵搭乘需求日增，兩年來地方一再爭取增加班次，繼今年4月14日起新增3班次停靠雲林站後，立委劉建國今天再度發出新聞稿指出，經積極爭取，高鐵公司宣布，自7月1日起，雲林站每周將再增5班次，分別是南下3班、北上2班。

劉建國說，每逢連假高鐵雲林站一位難求，常需加開列車，紓解人流壓力；此外，鄰近高鐵站的台大雲林分院也於今年3月升格為準醫學中心，病患與家屬的交通需求顯著增加，況且台大虎尾院區的「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」也即將完成，未來交通需求將更高，高鐵勢必要再增班。

劉建國感謝交通部部長陳世凱、高鐵公司董事長鄭光遠與副總經理陳信雄的積極協助，從2024年起已增加20班次，讓雲林鄉親旅外交通更便利。高鐵副總陳信雄表示，高鐵公司將持續關注雲林地區的旅運需求，未來在班表結構調整時，將優先納入雲林站的服務規畫，務實回應地方期待和需求。

雲林高鐵站繼今年4月增加3班次後，高鐵決定今年7月起再增加5班次。記者蔡維斌／攝影
雲林高鐵站繼今年4月增加3班次後，高鐵決定今年7月起再增加5班次。記者蔡維斌／攝影

高鐵 雲林 班次

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