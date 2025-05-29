台南市商業總會與商研會推動成立AI數據中心 今辦說明會
台南市商業總會邀請財團法人商業發展研究院下午舉辦「台南市商業AI數據中心暨人才培育整合模式說明會」。並由商研院董事長許添財與台南市商總理事長宋俊明簽約，代表雙方啟動「產業數位轉型與人才培育計畫」。各公會理事長、代表近百人出席見證。
宋俊明表示，六都台南最快有AI商業數據中心，台南有100多個公會，成立數位中心後外部可以迅速連結各公會產品資訊，協助行銷。並邀請專家教學，協助各公司人員學習AI相關技術。
台南市商總要以「AI數據中心引領數位轉型再升級」，面對AI與數位科技快速變革浪潮，協助台南在地商業公會與中小企業提升數位行銷能力、加速數位升級。
許添財表示，AI來臨台灣正面臨產業大淘汰潮，台積電到美國生產力如果沒有機器人就沒辦法提升。數位經濟就是新的生產力革命，輝達創辦人黃仁勳2022年曾解釋「AI製造業」的原料是資料、加上能源消耗而「產出智慧」。
他表示，台南市商業AI數據中心是推動在地產業智慧轉型的重要起點。面對劇變的市場環境，中小企業必須掌握AI與數據工具，強化自身競爭力。AI不會自動解決問題，關鍵在企業是否具備善用科技、重塑價值鏈的能力。
商研院副院長張皇珍指出，企業轉型關鍵力在「掌握與應用科技」人才，培養AI在地人才，不僅是因應變局的策略，更是強化產業韌性、提升競爭力的長期佈局，期望藉由雙方合作，培育出一批真正能「看懂趨勢、用好科技」的商業專才。
她說，商研院提供多元階段課程，強調實作，協助產業導入AI工具時能快速上手。課程將依在地企業需求量身打造，全程輔導申請政府補助，搭配在地陪伴式學習模式，協助企業穩健轉型。課後更有成果追蹤機制，確保所學技術真正落實營運場域，推動企業實現數位升級與智慧轉型。
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