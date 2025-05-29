快訊

記得帶傘！15縣市大雨特報「1地防豪雨」下周再迎鋒面全台溼答答

2監委曾挺彈劾公務車私用官員！今帶頭違法 媒體人嗆有廉恥就辭職

奪49條人命太魯閣號案二審宣判 包商李義祥結果出爐、移工仍無罪

台南市商業總會與商研會推動成立AI數據中心 今辦說明會

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市商業總會與商研會推動成立AI數據中心，今辦說明會。記者周宗禎／攝影
台南市商業總會與商研會推動成立AI數據中心，今辦說明會。記者周宗禎／攝影

台南市商業總會邀請財團法人商業發展研究院下午舉辦「台南市商業AI數據中心暨人才培育整合模式說明會」。並由商研院董事長許添財與台南市商總理事長宋俊明簽約，代表雙方啟動「產業數位轉型與人才培育計畫」。各公會理事長、代表近百人出席見證。

宋俊明表示，六都台南最快有AI商業數據中心，台南有100多個公會，成立數位中心後外部可以迅速連結各公會產品資訊，協助行銷。並邀請專家教學，協助各公司人員學習AI相關技術。

台南市商總要以「AI數據中心引領數位轉型再升級」，面對AI與數位科技快速變革浪潮，協助台南在地商業公會與中小企業提升數位行銷能力、加速數位升級。

許添財表示，AI來臨台灣正面臨產業大淘汰潮，台積電到美國生產力如果沒有機器人就沒辦法提升。數位經濟就是新的生產力革命，輝達創辦人黃仁勳2022年曾解釋「AI製造業」的原料是資料、加上能源消耗而「產出智慧」。

他表示，台南市商業AI數據中心是推動在地產業智慧轉型的重要起點。面對劇變的市場環境，中小企業必須掌握AI與數據工具，強化自身競爭力。AI不會自動解決問題，關鍵在企業是否具備善用科技、重塑價值鏈的能力。

商研院副院長張皇珍指出，企業轉型關鍵力在「掌握與應用科技」人才，培養AI在地人才，不僅是因應變局的策略，更是強化產業韌性、提升競爭力的長期佈局，期望藉由雙方合作，培育出一批真正能「看懂趨勢、用好科技」的商業專才。

她說，商研院提供多元階段課程，強調實作，協助產業導入AI工具時能快速上手。課程將依在地企業需求量身打造，全程輔導申請政府補助，搭配在地陪伴式學習模式，協助企業穩健轉型。課後更有成果追蹤機制，確保所學技術真正落實營運場域，推動企業實現數位升級與智慧轉型。

台南市商業總會與商研會推動成立AI數據中心，今辦說明會。記者周宗禎／攝影
台南市商業總會與商研會推動成立AI數據中心，今辦說明會。記者周宗禎／攝影
台南市商業總會與商研會推動成立AI數據中心，今辦說明會。記者周宗禎／攝影
台南市商業總會與商研會推動成立AI數據中心，今辦說明會。記者周宗禎／攝影
台南市商業總會與商研會推動成立AI數據中心，今辦說明會。記者周宗禎／攝影
台南市商業總會與商研會推動成立AI數據中心，今辦說明會。記者周宗禎／攝影
台南市商業總會與商研會推動成立AI數據中心，今辦說明會。記者周宗禎／攝影
台南市商業總會與商研會推動成立AI數據中心，今辦說明會。記者周宗禎／攝影

競爭力 台南 中小企業

延伸閱讀

輝達噴了、蘋果也發功！00757一周飆漲4.3％ 重返百元王者位

台灣氣候行動博覽會回到高雄 市府提五大行動拚減碳

泰柬爭議邊界衝突 兩國總理通話避免情況升級

卓揆：成立AI公務人才發展辦公室 推公部門AI人才培育

相關新聞

南投要在名間鄉蓋焚化爐？ 鄰近林內水源地引發關切

南投焚化爐傳出將設在名間鄉，不僅當地茶農群起反對，鄰近彰化傳出反對聲浪，雲林縣議會今天總質詢，與南投相鄰的林內區議員張維...

南科曾發生雞場差點趕走晶圓廠 市議員盼研議「離牧」可行性

台南高鐵特定區近年人口逐漸增加，但周邊原有多處畜牧場，其產生的異味引發居民反彈，市議員陳皇宇指出，畜牧場在地經營已久，居...

高鐵雲林站繼4月才增3班次 今年7月將再增5班次

為滿足雲林地區民眾搭乘高鐵的需求日增，繼今年4月14日起才新增3班次停靠雲林站後，高鐵公司今天並宣布自今年7月1日起，每...

2025臺南市盆栽展 鹿耳門聖母廟登場

臺南市盆栽協會自28日起至6月4日，於臺南土城鹿耳門聖母廟舉辦「2025臺南市盆栽展」。臺南市長黃偉哲表示，臺南盆栽展每件展品皆巧妙融合山水意境與自然流雲之景，展場內不乏價值數百萬元的珍稀盆景，總價逾

台61線南延高雄受關注 台南爭取設四草交流道與服務區

台南市議員郭清華今在市議會質詢指出，總經費達96.27億元的曾文溪大橋工程已正式動工，預計2028年底完工，未來若搭配台...

影／守護超萌穿山甲 台南龍崎半年內設生態教育園區

台南市議員陳皇宇於今日市政總質詢中，呼籲市府積極設立「穿山甲生態教育園區」，以保護龍崎地區豐富的野生動物生態，並提升民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。