聽新聞
0:00 / 0:00
南投要在名間鄉蓋焚化爐？ 鄰近林內水源地引發關切
南投焚化爐傳出將設在名間鄉，不僅當地茶農群起反對，鄰近彰化傳出反對聲浪，雲林縣議會今天總質詢，與南投相鄰的林內區議員張維崢除表達堅決反對，也強調若設在名間，離雲林主要水源地的林內淨水場太近，可能危及民生農業與工業用水，要求縣府表態，縣長張麗善表示將尊重專業評估。
針對南投縣政府有意將焚化爐設在名間鄉，最近引起當地茶農抗議，與名間鄉鄰近的彰化也傳出反對聲音，今天雲林縣議會總質詢，靠近南投名間的雲林縣林內地區議員張維崢以名間焚化爐的進度和當地茶農抗議的相關報導，向雲林縣府質詢。
張維崢除詢問環保局是否掌握相關訊息或有相關對應措施，環保局長張喬維表示，南投焚化爐仍在選址中，地點尚未確定且未進入環評，待他日有相關環評科學數據出來，雲林會要求列席環評，並提出因應對策與建議。
張維崢說，林內鄉是雲林的重大水源地，所有民生、農業、工業用水全源於此，早年林內焚化爐就因太靠近水源地，相距約僅1公里多，才引起激烈抗爭最終停用，如今卻傳出相鄰的南投縣府有意把焚化爐蓋在名間鄉，雲林縣府豈可毫無作為，更不能重踏林內焚化爐覆，待他日定案再採取行動，恐已緩不濟急了。
他說，名間焚化爐位在林內鄉北側僅約7.43公里，一旦啟用帶來的空汙落塵，恐將對林內水源地帶來重大影響，雲林應及早做好評估和準備，捍衛縣民喝一口乾淨水的權利，他要求縣府對此表態。
張麗善指出，家戶日日產垃圾，但對處理垃圾卻屢見反對，雲林多年推行垃圾減量並回收轉化為燃料棒已見成效，不過現今焚化仍是垃圾去化的主流，尤其在垃圾處理技術已邁向科技智慧化，大家思維也應隨之改變，不應一直停留在傳統模式，對於南投焚化爐，她仍會要求環保局掌握訊息審慎評估，相信環評會做通盤考量，因此她將尊重專業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言