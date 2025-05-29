台61線南延高雄受關注 台南爭取設四草交流道與服務區

台南市議員郭清華今在市議會質詢指出，總經費達96.27億元的曾文溪大橋工程已正式動工，預計2028年底完工，未來若搭配台61線南延計畫及四草交流道相互銜接，可望成為南市濱海地區觀光與交通轉型的關鍵樞紐；工務局指出，曾文溪大橋工程正在進行中，四草交流道及服務區腹地已納入整體規劃評估，後續將視可行性推進建設。

郭清華表示，四草地區7成以上為國有土地，具備高度開發潛力，建議市府積極規劃設置休息站與遊憩設施，進一步結合公辦市地重劃與公共設施建設，打造具休憩、文化與體驗功能的濱海新地標，帶動地方觀光、創造就業機會，提升整體產值。他強調：「不能只蓋休息站，更要讓遊客願意留下來。」

工務局表示，台61線延伸至高雄的進度，目前南延計畫總經費初估為1199.05億元，相關可行性評估已由公路總局辦理，並於今年4月召開台南段路廊方案研商會議，現正送交國發會審查。

工務局說，在台南市境內，安南區預計設置台江與四草交流道，並預留四草服務區用地；至於安平區因協調未果，建議先行施作台17線與台86快速道路銜接處的喜樹交流道，暫作過境車輛替代路線。市府建議將沿線市區道路台17甲與台17乙納入整體計畫範疇，配合改善。

根據可行性評估報告，安南區建議路廊將原方案與地方提出的「北汕尾一路方案」併陳評估，安平區則提出A3-1（跨港）及A3-2（繞港）兩案，供後續審查決策之用。

另針對台江大道西段30公尺拓寬至60公尺(安明路至青草崙堤防)，建議2026年開始編列用地費用；工務局表示，該案經費約19億8000萬元，包含用地費約5億8000萬元、工程費約14億元，公有地比例約為14%，今年已編列220萬元規劃設計費，用地費將依規劃進度與周邊發展需求分年編列，工程費則研擬爭取生活圈計畫經費處理。該案目前尚待市議會三讀通過後方可啟動後續程序。