2025臺南市盆栽展 鹿耳門聖母廟登場

臺南市盆栽協會自28日起至6月4日，於臺南土城鹿耳門聖母廟舉辦「2025臺南市盆栽展」。臺南市長黃偉哲表示，臺南盆栽展每件展品皆巧妙融合山水意境與自然流雲之景，展場內不乏價值數百萬元的珍稀盆景，總價逾數千萬元，風格各異，匠心獨具，值得民眾細細品味。

農業局局長李芳林表示，此次展覽匯集了全國頂級藝術盆栽作品，展覽共分九大類別，包括超大品、大品、中品、蓆式(兩件小品組合)、成組(多件小品組合)、花果系列、文人系列等，由評審團針對各參展作品進行分組評分，最終選出總冠軍及金、銀、銅牌得主。總冠軍由曾財旺獲得，該作品「黃槿大品32號」，與盆器和諧搭配，老樹歲月痕跡，枝條層層分布，展現創作者對自然的深刻理解，和作品的成熟與穩定，廣受評審一致好評。

農業局表示，每年於鹿耳門聖母廟舉辦的盆栽展覽已成為年度盛事，並於5月30日至6月1日端午連假期間，下午2時30分安排名家現場創作示範，展現盆藝之精髓，讓民眾近距離感受傳統園藝的藝術魅力，體驗傳統文化與自然美學的深度交融。

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