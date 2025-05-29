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南科曾發生雞場差點趕走晶圓廠 市議員盼研議「離牧」可行性

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員陳皇宇質詢高鐵及沙崙周邊有許多畜牧場，畜牧異味常引起周邊居民的抱怨。圖／陳皇宇提供
台南市議員陳皇宇質詢高鐵及沙崙周邊有許多畜牧場，畜牧異味常引起周邊居民的抱怨。圖／陳皇宇提供

台南高鐵特定區近年人口逐漸增加，但周邊原有多處畜牧場，其產生的異味引發居民反彈，市議員陳皇宇指出，畜牧場在地經營已久，居民反彈應理性看待，呼籲市府預先研議「離牧」的可行性，尋求產業與民眾權益兼顧的雙贏局面；市府回覆已盤點畜牧場，因應未來若有離牧規畫。

陳皇宇表示，當地畜牧場多數已配合市府政策進行夜間清洗與運輸，盡力減少對社區的影響，但南科與沙崙是臺南發展的雙引擎，在推動產業之餘，「食、衣、住、行」各面向都應兼顧，未來高鐵特定區將吸引更多人口進駐，以往南科曾發生「雞場差點趕走晶圓廠」，後來是用離牧方式解決，市府應努力改善環境。

台南市農業局指出，已盤點高鐵特定區周邊共14處畜牧場，包括養豬場5場、養羊場3場、養雞場3場及水禽場3場。若未來政策有離牧要求，並有相關經費支應，將配合辦理。現階段則持續輔導業者改善設施，以提升汙染防治能力。

環保局則表示，針對議員關心的歸仁高鐵地區畜牧場異味問題，已成立專案小組，逐場進行稽巡查，並透過微感器監測沙崙科學城周邊異味來源。此外，也不定期巡查並輔導業者改善汙染，並要求畜牧場在出雞後隔日內完成清場。環保局也正與農業局合作建置畜牧汙染地圖，以強化資訊透明與分工合作。

高鐵 環保局 牧場

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