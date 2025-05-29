台南進入芒果產季 玉井噍吧哖公園老街停車場今起開放
台南即將進入芒果產季，玉井區公所今天公告，因應玉井觀光人潮停車問題，開放玉井「噍吧哖紀念公園旁」及「老人活動中心旁」2處剛完成整建停車場，預期將在芒果季期間有效紓解人潮停車壓力，改善交通，讓外來客比較方便停車。
區公所表示，整建不僅修復老舊破損的地坪、重新施作標線，並綠美化，顯著提升停車品質與環境整潔，為市民與遊客提供更安全、便利的停車空間。
區長顏振羽表示，噍吧哖紀念公園旁停車場特別增設2格電動車充電車位，因目前還未接電啟用，開放一般停車。未來完成接電後將提供充電服務，推動環保與永續交通。
位於老人活動中心旁的停車場則開放大型遊覽車停放，對團體旅遊或大型接駁需求很重要。停車場緊鄰玉井最熱鬧的老街商圈及青果集貨市場，便於遊客深度探索在地風情，也有助於促進地方商機與觀光發展。
顏振羽表示，這次停車場改善工程，不僅解決長期以來設施老舊與使用不便問題，更強化停車場與觀光熱區連結，讓市民與遊客能更安心、愉快來玉井旅遊。將持續精進公共設施打造更友善旅遊環境。
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