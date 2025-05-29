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影／守護超萌穿山甲 台南龍崎半年內設生態教育園區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南龍崎地區生態豐富，市府將利用龍崎國小龍船校舍設置穿山甲生態教育園區。圖／市議員陳皇宇提供
台南龍崎地區生態豐富，市府將利用龍崎國小龍船校舍設置穿山甲生態教育園區。圖／市議員陳皇宇提供

台南市議員陳皇宇於今日市政總質詢中，呼籲市府積極設立「穿山甲生態教育園區」，以保護龍崎地區豐富的野生動物生態，並提升民眾的保育意識；市府農業局表示會和教育局合作，預計在半年內完成設立。

陳皇宇表示，藉由專家學者的錄影鏡頭，可以發現在龍崎的山區有許多的可愛野生動物，為提醒民眾關心野生動物的保育，可以利用龍崎國小龍船校舍，部分的閒置教室設置有關穿山甲的棲地及生態教材，讓民眾從中了解野生動物的保育。

陳皇宇說，另外龍崎的山區，常常發生野生動物路殺事件，在地方上也常傳救援被流浪犬隻攻擊受傷的穿山甲，如何透過宣導提高大家對於野生動物的保育知識，這是需要各相關單一起努力的。

農業局表示，教育局已同意提供3間教室，聚焦在以穿山甲為主題進行規畫，會和教育局討論設置問題，但未來的管理更重要，面臨人力問題，盼能媒合地方在地社團，協助園區的維護與營運，達到設置的目標。

龍崎生態豐富，台南社區大學環境行動小組先前在龍崎牛埔地質公園架設16部自動照相機，記錄到穿山甲、食蟹獴、鼬獾、野兔、水鹿與梅花鹿等哺乳動物，以及大冠鷲、領角鴞等鳥類。但穿山甲經常誤闖民宅，或遭遊蕩犬攻擊，顯示保育工作亟需加強。

市府已向農業部爭取龍崎自然地景整體空間先期規畫總經費537萬元，期望透過設立生態教育園區，結合教育與保育，讓龍崎成為守護穿山甲的模範地區。

陳皇宇強調，龍崎生態資源的豐富，不該因為人口數越來越少卻被忽視，如何活化閒置空間和在地生態的保育，希望市府能夠更加重視

台南龍崎地區生態豐富，市府將利用龍崎國小龍船校舍設置穿山甲生態教育園區。圖／市議員陳皇宇提供
台南龍崎地區生態豐富，市府將利用龍崎國小龍船校舍設置穿山甲生態教育園區。圖／市議員陳皇宇提供
台南龍崎地區生態豐富，市府將利用龍崎國小龍船校舍設置穿山甲生態教育園區。圖／市議員陳皇宇提供
台南龍崎地區生態豐富，市府將利用龍崎國小龍船校舍設置穿山甲生態教育園區。圖／市議員陳皇宇提供
台南龍崎地區生態豐富，市府將利用龍崎國小龍船校舍設置穿山甲生態教育園區。圖／市議員陳皇宇提供
台南龍崎地區生態豐富，市府將利用龍崎國小龍船校舍設置穿山甲生態教育園區。圖／市議員陳皇宇提供

穿山甲 教育局 動物

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