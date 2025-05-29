新冠疫情升溫 南市衛生局公布藥局快篩存貨清單

近期新冠肺炎疫情不斷升溫，疫情高峰恐落在6月底至7月初，根據疾管署統計，今年截至目前為止，台南已有34例新冠肺炎併發重症案例；奇美醫院近一個月新冠肺炎疾病就醫的民眾更增加約2至3成，另外，中醫門診也湧入不少咳嗽、低燒的病人，醫師也提醒，面對疫情不可輕忽。

奇美醫院中醫部主治醫師梁祐爾表示，近期確實有不少病人到中醫門診看新冠肺炎疾病，且看診人數明顯增加，多數病人以咳嗽、喉嚨痛、低燒等症狀為主，也有嗅覺喪失來的。此外，許多民眾因症狀不明顯，第一時間也忽略快篩的重要性，導致這波疫情感染有不少病人是在就醫後才確診新冠肺炎。

梁祐爾指出，中醫治療咳嗽、低燒等新冠症狀，會從病程及體質下手，透過中藥內服，有效紓緩發炎症狀，提升復原力等方式，避免後遺症發生，呼籲病人平時也能從日常生活保健好好預防。

南市衛生局說明，目前國內疫情新冠疫情持續上升，截至5月26日止，因新冠併發重症而死亡共有6例，且進一步分析發現，死亡個案中有9成尚未接種JN.1疫苗，接種疫苗仍是預防重症與死亡的關鍵措施。

因應新冠疫情持續升溫，市民對快篩試劑的需求明顯增加，據了解，台南多家藥局近期新冠家用快篩試劑都有缺貨情況，有部分藥局更要等到6月中旬才會有貨，民眾詢問電話不斷打進藥局，衛生局今則整合提供快篩相關訊息，讓民眾可在「新冠防疫專區」查詢快篩存貨。

衛生局表示，食藥署已協調相關業者擴大生產與進口量，並與四大超商、連鎖藥局等通路合作強化供貨，民眾在前往藥局時建議先電話詢問庫存情形，此外，因應疫情升溫，民眾除自主戴口罩外，也應勤洗手或適時使用酒精消毒，若有相關呼吸道症狀應盡速就醫治療。