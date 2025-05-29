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降低高齡駕駛事故 南市將率先在行動醫院新增「駕駛風險提醒」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員陳皇宇質詢要求在行動醫院新增高齡駕駛風險提醒機制。
台南市議員陳皇宇質詢要求在行動醫院新增高齡駕駛風險提醒機制。

台南市議員陳皇宇今天在市政總質詢針對降低高齡長者交通事故率，建請台南市政府利用行動醫院、社區關懷據點、里辦公處等活動，對於高齡駕駛做簡易版認知功能測試，以提醒高齡長者對自身狀況的警覺，進而降低事故發生風險衛生局正面回應說，台南行動醫院健康評估升級，將新增駕駛風險提醒機制，守護長者行車安全

陳皇宇表示，台南市高齡長者的車禍事故率有逐年增加的現象，滿75歲以上的駕駛人需通過「體格檢查」及「認知功能測驗」，當每三年做一次換照，往往高齡駕駛者，每一年的身體狀況及認知能力都有退化。

陳皇宇建議台南市政府(交通局、警察局、民政局、社會局、衛生局)可以配合社區關懷據點、里辦公處等活動，規劃宣導交通安全，也增加「認知功能測驗」，包含對時間及空間的正確認知、近程記憶思考、測試判斷力及手腦並用能力，透過測試提醒高齡駕駛者對自身狀況的警覺與認識，提早助於家人及社區共同關注其駕駛安全，進而降低事故發生風險。

陳皇宇請衛生局規畫於行動醫院做「體格檢查」、「認知功能測驗」、「疾病提醒」，行動醫院的二階報告領取時一起通知提醒，可讓受檢民眾了解身體狀況的風險性，預防的首創概念讓台南市交通行的更安全。

衛生局表示，台南市推動行動醫院服務已逾20年，深入各行政區為市民提供健康檢查、慢病預防與早期篩檢等多元服務，廣受市民肯定。今年行動醫院自年初啟動服務後，持續運用失智症早期篩檢量表如AD-8，協助辨識潛在的認知功能退化個案。

因應市議員關切高齡者交通安全的關注，衛生局進一步盤點現場評估項目，發現部分民眾雖未達失智診斷標準，卻可能因肌力不足、代謝異常、低血糖，或長期使用安眠藥、鎮靜劑等藥物，導致騎乘機車或駕駛汽車時潛藏風險。

衛生局已著手擴充評估項目，將藥物使用、血糖變化、肌力與其他健康指標納入綜合考量，提供「駕駛風險提醒」服務。未來，對於經初步評估有較高風險的民眾，將於行動醫院的第二階段健康建議中，提醒其可改搭大眾交通工具、避免長途或頻繁駕駛，以降低事故發生機率，守護自身與他人的生命安全。

衛生局強調，行動醫院不僅是疾病的篩檢站，更是生活安全的守門人。未來將持續強化跨領域整合，從健康檢查走向生活安全提醒，打造更安全、安心的高齡友善城市。

風險 衛生局 台南

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