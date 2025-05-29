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台南市民營停車場313處 地圖警示39處高費率

中央社／ 台南29日電

台南市政府統計，全市私有民營停車場313處，其中高費率39處，每小時收費80元至120元，集中在人口稠密區域；市府已在停車地圖警示，提醒駕駛人注意費率，免生消費糾紛。

端午連假將屆，市府預估大量返鄉及觀光車潮湧進台南，尤其是市區及熱門觀光景點，以往偶有停車消費糾紛，如今交通局已在官網停車地圖列出高費率私有民營停車場警示，駕駛人入場前可先查詢。

台南市交通局今天告訴中央社記者，台南市私有民營停車場313處中，半數在中西區、北區、東區、安平區及永康區，每小時停車費用多從新台幣30元起跳，有些更從50元開始計算。

交通局統計，台南私有民營停車場有39處每小時計費80元起跳（含計次），更有18處高達100元至120元，這些高費率停車場集中在中西區赤崁樓等古蹟景點周遭，駕駛人入場停車前一定要看清楚。

交通局表示，赤崁樓、孔廟、安平古堡、藍晒圖、花園夜市等熱門觀光地區周邊，每逢假日停車需求大增，交通局已規範收費停車場應以「每小時」為單位揭示費率，並標明平假日差別費率及當日最高上限，費率與最高收費金額字體大小，須長寬至少各18公分，讓駕駛人可清楚判斷是否入場。

此外，交通局也將加強稽查停車場費率標示與收費透明度，減少因資訊不對等而被高價收費情況，保障消費者權益。

交通局也建議駕駛人使用「台南好停APP」，搜尋路邊、路外停車場即時車位資訊，挑選台南轉運站、東光地下、平實公園、海安路地下、正生公園地下、水萍塭公園地下等大型公有停車場，假日期間每小時20元或30元，方便又經濟。

觀光景點 台南 停車場

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