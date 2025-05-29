台南爆消防公務車「出入不該出現的場所」 黃偉哲：徹查

台南市議員陳皇宇今天在市政總質詢時，指出消防局第五大隊公務車疑似私用、消防人員收受紅包等不弊案，消防局長李明峯表達強烈震怒，當場承諾已請求市府政風處介入調查，同時指示局內政風室及督察單位立即展開全面性徹查，務必查明事實，釐清責任。

市長黃偉哲表示，若有收紅包，這不只是情理而是法所不容，若有送的人，也有收的人，中間的錢下落應該很容易查出來，指示政風處調查。

陳皇宇指出，由民間捐贈的公務車（災情勘查車）上面原貼有捐贈者單位和姓名，為何不到幾個月就脫落？甚至還做更貴的磁吸標示？超乎大家的想像，是否挪為私人使用？所以不貼上標示，疑雲重重。有民眾反映捐贈公務車後名銜噴字很快就脫落不明，因該車多次被目擊出入「不該出現的場所」，但不是執行公務，這是公務車耶！這是非常扯的事情。

陳皇宇說，且這公務車竟是使用磁貼式的名條，隨時可取下，「沒有其他分隊的車輛有這種現象」，「問題很大」，務必要調查他的出勤紀錄，

陳皇宇也爆出有消防員協助處理事情收紅包，現場很多人目擊，但政風調查後續無下文，是否是理所當然收紅包？

消防局長李明峯強調，已請政風、督察單位全面徹查釐清本案，亦由政風處介入調查。對於勤務車輛捐贈標示保持完整性，並重申所有人員不得接受任何形式的餽贈，需遵守公務員廉政倫理規範 。