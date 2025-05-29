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2年5度拍到黑熊珍貴影像 鄒族獵人協會獲5萬獎勵金

中央社／ 嘉義縣29日電

嘉義縣鄒族獵人協會參與林保署「黑熊生態服務給付計畫」，過去2年間，於新高口架設紅外線相機監測，5次成功拍攝到黑熊珍貴影像，5月獲頒新台幣5萬元棲地監測獎勵金。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，這兩年鄒族獵人協會5次在新高口（石山引水道）拍攝到黑熊珍貴影像，顯示此區域有黑熊穩定族群。

林保署嘉義分署指出，今年4月鄒族獵人協會獵人湯志卿於新高口巡守區域所架設紅外線相機，拍攝到成體黑熊低頭飲水、戲水畫面，5月也在鄰近區域拍到黑熊於獸徑出沒，兩次均為夜間拍攝並展現黑熊自然行為，依「黑熊生態服務給付計畫」規定，近日獲頒5萬元棲地監測獎勵金。

嘉義分署表示，自112年起於黑熊活動熱區推動「黑熊生態服務給付計畫」，透過宣導增強山村居民對於黑熊習性認識，鼓勵民眾主動通報，透過自主參與棲地監測巡護，以深化黑熊與部落社區友善關係。

嘉義分署說明，「黑熊生態服務給付計畫」在嘉義縣阿里山鄉、大埔鄉、番路鄉、梅山鄉、竹崎鄉、中埔鄉及台南市南化區7個鄉鎮執行；114年度有嘉義縣鄒族獵人協會、達邦社區發展協會及台南市南化區關山社區發展協會3個協會加入生態給付行列。

嘉義分署指出，台灣黑熊為瀕臨絕種保育類野生動物，依據近年監測結果有族群增長及出現於淺山區域情形，人熊相遇日漸頻繁，如有誤捕黑熊事件發生，請勿驚慌掩蓋事實，及時通報以利及時救援，林保署24小時通報專線0800-000930。

獵人 嘉義 台灣黑熊

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