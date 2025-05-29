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台南虎頭埤阿勃勒花季來了 市府推出超慢跑賞花拿禮物

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南虎頭埤阿勃勒花季來了，市府推出超慢跑賞花拿禮物活動。圖／台南市政府提供
台南虎頭埤阿勃勒花季來了，市府推出超慢跑賞花拿禮物活動。圖／台南市政府提供

台南阿勃勒花季來了。台南市政府今天宣布在「最精采阿勃勒賞花景點」虎頭埤風景區舉辦許多民眾喜歡的超慢跑活動，還邀請專業教練蘇志濱指導，6月7日上午7點從虎頭埤迎賓廣場出發，當天入園參與健走與超慢跑民眾有機會拿到多種禮物。

市長黃偉哲表示，這次特別聘請專業運動教練，帶領大家走出健身房，一邊享受大自然的清新空氣，一邊從暖身操、健走，再學習正確的超慢跑運動，讓大家在美麗的阿勃勒花海中，享受於初夏的浪漫黃金花雨中揮汗的快感。

觀旅局長林國華表示，阿勃勒的花朵因為鮮黃亮麗，花瓣隨風飄逸而下彷彿華麗的黃金地毯，每年都吸引成千上萬遊客前來虎頭埤賞花、健走、露營、烤肉、野餐及從事水域遊憩活動。

黃偉哲說，超慢跑對健康有許多益處，可以幫助燃燒脂肪，也可鍛鍊促進心肺功能，更是最適合入門者運動選項。對平常受限時間與空間的朋友來說，可以在任何時間、任何地點自行進行的超慢跑活動，更是方便有效率，歡迎各年齡層的超慢跑運動舊雨新知一起相揪來參與學習。

市府感謝平英堂公司贊助瑞士擦的葡萄糖胺市占率第一的PERNATON百通關凝膠50ml涼感型每條市價520元600條、派斯克國際贊助運動達人能量果膠每包市價75元600包，當天前600名進場民眾，活動結束即贈送。艾德國際贊助設計品牌ADHOC戶外運動型太陽眼鏡每支市價2200元10支。加上觀旅局魚頭君布偶、運動浴巾、運動毛巾及新化成功黑豆蔭油膏等獎項活動後現場抽獎。

觀旅局表示，6月7日活動當天將由虎頭埤大門前迎賓廣場出發，健走至吊橋前涼亭，再於涼亭前草地進行超慢跑及抽獎活動。觀旅局也特別呼籲參加活動的民眾，當天務必要吃早餐，避免空腹參加活動，引發身體不適及意外。參加完健走及超慢跑活動，也可到新開幕的蟋蟀館與可愛的蟋蟀相見歡，相關活動資訊請洽06-5901325觀光旅遊局風景區營運科，或前往虎頭埤風景區官網。

台南虎頭埤阿勃勒花季來了，市府推出超慢跑賞花拿禮物活動。圖／台南市政府提供
台南虎頭埤阿勃勒花季來了，市府推出超慢跑賞花拿禮物活動。圖／台南市政府提供
台南虎頭埤阿勃勒花季來了，市府推出超慢跑賞花拿禮物活動。圖／台南市政府提供
台南虎頭埤阿勃勒花季來了，市府推出超慢跑賞花拿禮物活動。圖／台南市政府提供

運動 虎頭埤 健走

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