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端午連假遊安平賞龍舟 警：注意交通管制與行人徒步區
端午節連假為期三天，台南市安平區適逢「2025台南市國際龍舟錦標賽活動」在安平運河舉行，轄區第四警分局提醒，慶平路（健康三街至安億路）實施交通管制，並於安平商圈劃設行人徒步管制區，管制車輛禁止進入，呼籲用路人要注意行車動線。
分局說明，安平商圈因相鄰龍舟錦標賽會場，為因應端午節連假（5月30日至6月1日）商圈湧現人、車潮，分局依地區特性及道路交通流量實施交通疏導及相關管制措施，以供民眾前往觀賞龍舟賽。
分局指出，連假期間每日12時至18時止，安平商圈規劃管制行人徒步區（古堡街、國勝路、延平街、効忠街），並僅供公務車輛及當地住戶車輛通行，提醒前往安平古蹟及觀賞龍舟賽民眾，可由永華路、健康路、民權路等進入安平地區。
分局表示，民眾可多加利用安億停車場及林默娘公園等週邊停車場步行至會場，便捷出遊，遊安平、賞龍舟。
分局長曹儒林呼籲，用路人於端午節假期來安平遊玩，應遵從警察及義交人員的指揮疏導，遵守交通安全規則，切勿路邊違規（臨時）停車、酒後駕車且行經路口時應停讓行人，享受快樂假期、平安健康返家。
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