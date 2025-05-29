賴總統曾詠誦的詩篇轉化成這道菜 雲林文學餐桌每道菜極富深義

台灣公益CEO協會推動「文學餐桌」透過飲食認識文學家，邀請雲林在地文學家曾美滿以所創作的詩集轉化成10道菜在虎尾雲林記憶cool發表，每道菜都有其意含，其中曾被賴清德總統在世界母語日朗誦的「你佇風中行來」的詩篇以「魷魚麋」呈現，主要闡述228家屬每在追思會都吃這道料理的緣由，令人驚艷。

台灣公益CEO協會成立15年，並以虎尾舊登記所修建而成的「雲林記憶cool」作為青年培育、關懷農業、弱勢的平台，深耕雲林。為讓民眾認識在地文學家，接觸文學之美，去年首推「宋澤萊文學餐桌」把文學轉化成日常美食菜餚，從中闡釋文學哲理，深賦教義，廣受好評，今年邀請在地文學家曾美滿推出10道家常菜。

曾美滿雲林莿桐鄉人，筆名「阿蠻」，擅以本土語文書寫雲林風情，蘊含記憶與療癒，去年以政治受難者視角及社會弱勢、世界不公義為背景，出版「你佇風中行來」台語詩創作，在今年世界母語日，獲賴總統取用念誦其中的詩篇，也引來國人傳頌。

文學餐桌則以「月光女孩」、「你佇風中行來」兩本詩集，轉化成魷魚糜、翡翠羹、梅子雞、甘蔗蝦等佳餚，以美食闡釋詩意與美，其中魷魚糜取自「你佇風中行來–無愛培墓的阿媽」，其背後意含引人遐思。

「等待的日子已經無法度算，彼碗竝踮歷史風頭的魷魚糜，逐年熥了閣再熥、袂冷的思念佮期待，是堅持保溫落去的信念」，曾美滿說明，該詩描述228受難者李瑞漢律師於1947年與胞弟李瑞峰、好友林連宗要吃魷魚糜時，被軍方帶走，至今下落不明生死未卜，李妻李邱己妹每年都會煮魷魚糜給全家吃，紀念失蹤的夫婿，流傳於後成為每逢228吃魷魚糜紀念的由來。

曾美滿說，每道「詩餚」上桌，以最貼近民眾日常的美食演繹作品，「詩辭下肚」用吃認識雲林更具親切風味。台灣公益CEO協會秘書長林淑娥表示，這次邀「阿義廚房」主廚團隊設計指導，開發出二套兼具四季意象的菜單，每道料理皆與一首詩篇相互呼應。從甘蔗蝦裡的時代記憶、魷魚糜中的生活堅韌，到桂花糕所傳遞的思念與療癒，詩句悄悄藏進食材，讓味蕾讀詩、也讀歷史。